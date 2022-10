X-Men: Teoria resolve o maior problema da franquia na Fox

Um dos grandes problemas dos X-Men da Fox certamente eram as grandes confusões na linha do tempo, que pioravam com filmes indo se passando no passado, futuro, e até nos dois ao mesmo tempo. Mas uma teoria dos fãs pode ajudar a resolver o problema com apenas uma fala do roteiro de Logan.

Com os mutantes entrando no MCU, a tendência é que a franquia siga um caminho cada vez mais próprio, se desprendendo das histórias contadas pelos filmes da fox, mas mantendo participações de alguns de seus personagens aclamados.

O próprio Patrick Stewart apareceu como uma versão alternativa do Professor Xavier em Doutor Estranho 2, e Hugh Jackman está confirmado no novo filme do Deadpool. Porém, muito do que a franquia da fox vinha fazendo será esquecido, e muito se deve à inconsistência da criação do universo dos mutantes do estúdio.

Os filmes dos X-Men da Fox começaram com uma trilogia com seus altos e baixos, mas no geral, muito bem recebida. Porém, os filmes solo do Wolverine de Hugh Jackman deixaram a desejar.

A qualidade da franquia foi retomada com Primeira Classe e Dias de Um Futuro Esquecido, os filmes que deviam funcionar como um prelúdio dos outros, estavam repleto de falhas e inconsistências na linha do tempo.

Mas os fãs podem respirar um pouco mais aliviados após uma teoria divulgada no Reddit consertar boa parte dos problemas temporais com apenas uma fala do filme Logan.

A teoria que conserta a linha do tempo

A teoria tem como base a cena de Logan em que os personagens estão escondidos em um hotel e Laura está com seus quadrinhos dos X-Men. Quando Wolverine vê isso, ele começa a expressar seu desgosto pelas histórias em quadrinhos, falando sobre como eles romantizam a história verdadeira dos mutantes.

O usuário do Reddit sugere que alguns dos filmes dos X-Men como a trilogia original, Wolverine Imortal e Logan, se passam no “mundo real” em que Logan habita, e aponta que os longas como X-Men: Primeira Classe, Apocalipse e Fenix Negra, são como adaptações dos quadrinhos como os que Laura estava lendo.

A teoria segue explicando como Deadpool e X-Men: Origens se conectam ao que parece uma das melhores teorias sobre os filmes dos X-Men.

Por mais que precisemos fazer vista grossa para alguns elementos dos filmes mais recentes, ainda assim a teoria é bem coerente, e se fosse verdade, consertaria de forma primorosa os furos de roteiro nos X-Men da Fox.

O próximo filme com alguma conexão com os X-Men confirmado é Deadpool 3, que contará com o retorno de Hugh Jackman como Wolverine, e tem estreia marcada para o dia 8 de novembro de 2024.

Sobre o autor Gabriel Soldeira