Zac Efron choca a internet ao aparecer irreconhecível para novo filme

O ator Zac Efron, estrela High School Musical e O Rei do Show, chocou o público ao aparecer irreconhecível no set do novo filme do estúdio A24.

A produção do filme The Iron Claw está em andamento, e Efron está mais diferente do que o costume para ele mesmo. Ele está muito mais forte.

O filme segue a história dos Von Erichs, uma dinastia de lutadores que causou grande impacto no esporte desde a década de 1960 até os dias atuais.

Ele foi flagrado nos bastidores, usando uma toalha na cintura e caminhando, exibindo seu novo físico, um pouco diferente do que o público já viu em Baywatch: S.O.S. Malibu (via ScreenRant).

Além disso, ele está com um cabelo retrô e mais comprido, bem como um novo bronzeado, para interpretar um famoso lutador dos Estados Unidos.

Veja a imagem, abaixo.

Do que se trata The Iron Claw?

The Iron Claw é um drama com Zac Efron como Kevin Von Erich, o único filho sobrevivente do lutador profissional Fritz Von Erich.

Jeremy Allen White vai interpretar o irmão de Kevin, Kerry, enquanto Maura Tierney aparecerá como sua mãe, Doris Von Erich, e Holt McCallany será Fritz Von Erich.

O nome do filme é uma referência à assinatura de finalização que Fritz tornou famosa e que foi usada por todos os seus filhos quando ingressaram na luta livre.

Além dos atores já mencionados, o filme conta com Lily James e Jeremy Allen White em seu elenco. O projeto tem a direção de Sean Durkin.

Vale destaca que não é a primeira vez que o ator muda seu físico para um papel. Efron falou sobre como ficou sua saúde mental e física após ter que estrelar Baywatch, do astro Dwayne Johnson.

Ele lembrou que atingiu um nível tão alto de condicionamento físico para o filme, que o levou a ter depressão e insônia.

Apesar da experiência negativa, The Iron Claw é um outro projeto, totalmente diferente, com o ator tendo que ganhar massa muscular e atingir o nível de Von Erich.

The Iron Claw ainda não possui uma data de lançamento.

