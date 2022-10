Zac Efron entrará para o MCU? Ator explica

Em seus quase 15 anos de filmes e séries, o MCU se destacou por juntar um dos maiores (e melhores) elencos da história de Hollywood. Para inúmeros astros, participar das produções da Marvel é uma verdadeira honra. Boatos recentes afirmam que Zac Efron será o próximo grande herói do MCU – mas será que a especulação é verdadeira?

Atualmente, o MCU está na Fase 4. O panorama atual inclui todas as produções cujos lançamentos acontecem entre o início de 2021 e o final de 2022.

Nas próximas Fases, as produções da Marvel devem estrear alguns dos heróis mais aguardados das HQs, além de criar uma nova equipe dos Vingadores e, finalmente, introduzir os mutantes dos X-Men e o Quarteto Fantástico.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a (suposta) entrada de Zac Efron nos filmes da Marvel – nas palavras do ator.

O que diz Zac Efron sobre os boatos do MCU?

Atualmente com 34 anos, Zac Efron foi alçado à fama internacional nos anos 2000. Até hoje, inúmeros fãs conhecem o ator como o “Troy Bolton” de High School Musical.

Depois da conclusão da franquia, Zac Efron fez o possível para diversificar sua carreira, com filmes como O Rei do Show, Vizinhos e Ted Bundy: A Irresistível Face do Mal.

Nos últimos meses, vários boatos afirmaram que Zac Efron seria escalado na equipe dos X-Men no MCU.

Em um papo com o apresentador americano Jimmy Fallon, Zac Efron finalmente abordou a possibilidade de entrar para o MCU.

“Tem um boato que diz que você será o novo Wolverine”, afirmou Fallon.

Na resposta, Zac Efron preferiu manter o mistério – o que deixou os fãs da Marvel ainda mais desconfiados.

“Eu realmente não sei. Mas acho que o Hugh ainda está em alta. Tenho que admitir isso”, comentou o ator, fazendo referência a Hugh Jackman.

Hugh Jackman, vale lembrar, é o intérprete original do Wolverine nos filmes da franquia X-Men. Recentemente, o ator foi confirmado em Deadpool 3, também como o mutante.

Portanto, Zac Efron não deve interpretar o Wolverine no MCU (ou pelo menos a versão tradicional do personagem).

Mesmo assim, ainda existe a possibilidade de Zac Efron viver outros mutantes da Marvel, como Ciclope e Avalanche.

O envolvimento de Zac Efron com o MCU, dessa forma, permanece envolto em dúvidas e especulações.

Atualmente, Zac Efron se prepara para o lançamento da 2ª temporada de Curta Essa com Zac Efron, seu reality show de aventura na Netflix.

Nos cinemas, o projeto mais recente do ator foi o filme Operação Cerveja, uma dramédia baseada em eventos reais.

