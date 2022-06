Zack Snyder celebra aniversário de O Homem de Aço com foto de Henry Cavill

Zack Snyder, diretor de O Homem de Aço, de 2013, comemorou o aniversário de estreia publicando em seu perfil no aplicativo Vero uma foto fofa com Henry Cavill, astro do longa, diretamente dos bastidores do filme.

O filme chegava aos cinemas dos Estados Unidos há nove anos, em 14 de junho de 2013.

Durante seu tempo em exibição, o longa arrecadou US$668 milhões em bilheteria, embora as críticas mistas entre imprensa e fãs. Mesmo assim, Henry Cavill voltou a interpretar o personagem em Batman vs Superman e também em Liga da Justiça.

“Meu Superman do passado, presente e futuro”, escreve Zack Snyder na legenda.

Superman de Henry Cavill pode voltar

O The Wrap (via ScreenRant) entrevistou um membro anônimo do estúdio DC, conversando sobre o planejamento dos filmes vindouros.

A fonte disse que a DC precisa do Superman de Henry Cavill para o que vem adiante.

“É provável que eles vão voltar para filmes individuais, a menos que De Luca tenha algum plano. Eles precisam fazer um filme do Superman, e se o plano é um universo compartilhado, um Superman liderado por Cavill precisa ser o ponto focal. Eles deveriam cancelar todos os projetos do Superman em desenvolvimento e começar do zero com Cavill”, disse o insider do estúdio, referindo-se a Michael De Luca, um dos novos chefões da divisão de filmes da Warner.

Vale apontar que isso não garante o retorno de Henry Cavill como Superman, mas é um indício de que a Warner vai correr atrás do ator para o papel.

