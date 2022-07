Zack Snyder de volta na DC? Executivo abre o jogo

Durante a San Diego Comic-Con 2022, Jim Lee deu uma entrevista em que comentou sobre a possibilidade de Zack Snyder voltar para a DC.

Jim Lee trabalhou por anos como artista de histórias em quadrinhos da DC Comics, e hoje é diretor de criação e editor da empresa, sendo um de seus principais executivos.

Ele se mostrou contente por Zack Snyder ter realizado a sua visão com o “Snyder Cut”, mas negou que existam chances de que o diretor volte a trabalhar em um projeto da DC.

“Eu estou trabalhando nos projetos que estão em desenvolvimento. Acho que, com o Snyder Cut, Zack teve a chance de realizar a sua visão.”

“Foi contada uma história muito satisfatória. Mas não existem planos para trabalhar em mais desse material.”

“Fiquei feliz por ter contribuído de alguma forma. Foi divertido ver isso sendo lançado, porque eu tinha trabalhado nisso há alguns anos.”

“Na verdade, eu pensava que isso havia sido deletado, mas eles mantiveram guardado”, disse Jim Lee sobre o Snyder Cut.

Diretor não possui mais relação com a DC

Como é um artista com anos de experiência, Jim Lee colaborou em algumas produções de Zack Snyder com artes conceituais e coisas do tipo.

No momento, a DC passa por um novo tempo de mudança e pode ganhar uma nova liderança em breve. No entanto, Zack Snyder não estará envolvido com a empresa.

Liga da Justiça de Zack Snyder está disponível pela HBO Max.

