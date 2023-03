Zack Snyder indica volta à DC com teaser misterioso

No que parece ser uma reviravolta das grandes, Zack Snyder indicou um retorno à DC, com teaser publicado nas redes sociais.

O curto vídeo diz “transmissão chegando” em seguida lemos “do lorde Darkseid”, o que escancara a conexão com a DC.

O teaser ainda promete mais novidades entre 28 e 30 de abril.

Mais que isso não foi revelado, além da hashtag sugestiva usada pelo diretor no tuite: “círculo fechado”. Indicando que ele conseguirá encerrar sua jornada na DC apropriadamente.

Tendo em vista que o DC Studios trabalhará com filmes separados do universo principal dos outros longas do estúdio, é possível que Zack Snyder tenha espaço nessa nova fase.

Veja o teaser abaixo.

Zack Snyder trabalha em Rebel Moon

Atualmente, Zack Snyder trabalha em Rebel Moon, ficção científica da Netflix.

Rebel Moon começa na borda da galáxia, quando uma colônia pacífica é ameaçada pelos exércitos do tirânico regente Balisarius. A colônia então envia uma jovem chamada Kora para procurar guerreiros de planetas vizinhos para ajudá-los na resistência.

Sofia Boutella, Djimon Hounsou, Ed Skrein, Michiel Huisman, Bae Doona, Ray Fisher, Cary Elwes, Corey Stoll, Jena Malone e Fra Fee formam o elenco, que também tem Charlie Hunnam e Anthony Hopkins como dubladores.

Além de dirigir o filme, Zack Snyder escreveu o roteiro de Rebel Moon com Kurt Johnstad (300) e Shay Hatten (Army of the Dead: Invasão em Las Vegas).

Snyder desenvolveu Rebel Moon como um potencial filme de Star Wars mais de uma década atrás, antes da Disney ter adquirido a Lucasfilm em 2012.

Rebel Moon será lançado na Netflix no dia 22 de dezembro deste ano.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.