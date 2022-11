Zack Snyder vai voltar para a DC? Diretor responde

O diretor Zack Snyder, que dirigiu quatro filmes na DC e colaborou com o roteiro de Mulher-Maravilha, é um dos cineastas que possui uma grande base de fãs.

No entanto, Snyder já demonstrou que pode não agradar a todos, e também que não entendeu como o Batman de Ben Affleck deveria se comportar.

A saída oficial do diretor da Warner Bros. se deu em 2021, após o lançamento de Liga da Justiça de Zack Snyder. O corte do diretor foi muito elogiado pelos executivos do estúdio.

Porém, com uma nova era na DC, Snyder foi abordado se está retornando para novos filmes, e o diretor respondeu sobre o assunto.

James Gunn não incluiu Zack Snyder nos planos

Com o anúncio da DC Studios, sendo o diretor James Gunn e o produtor Peter Safran como líderes, especulações envolvem um possível retorno de Snyder.

O último projeto do cineasta com a DC foi em Liga da Justiça de Zack Snyder, e após isso, ele apareceu apenas em um episódios de Jovens Titãs em Ação!

Recentemente, o diretor foi perguntado se alguém da nova liderança chegou a entrar em contato com ele, e Snyder disse que não (via ScreenRant).

“Até onde eu sei, o que é muito pouco, estou fazendo minhas coisas e não tive ninguém me ligando nem nada. Então eu só desejo a eles tudo de bom e espero que eles façam alguns filmes legais”, disse ele.

Os filmes mais recentes da DC, como Mulher-Maravilha 1984 e O Esquadrão Suicida, Snyder atuou como apenas um produtor.

Gunn e Safran estarão supervisionando projetos para o cinema, TV e também animações da DC, criando todo um universo coeso.

Por enquanto, não parece que Snyder está realmente nos planos da DC Studios, e o Snyderverso esteja realmente no fim.

Mesmo que Snyder possa não ter sido contatado no momento, ainda há chances do diretor poder retornar no futuro.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.