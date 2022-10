Zatanna: Filme tem péssima notícia aos fãs

A Warner Bros. Discovery tomou uma decisão quanto ao filme da Zatanna, personagem mística da DC, e não é uma notícia boa.

O projeto, que faria parte do universo de Liga da Justiça Sombria concebido pelo diretor JJ Abrams, foi cancelado pelo estúdio (via ScreenRant).

No entanto, ainda há esperança para a personagem. O projeto não foi totalmente cancelado, e estava previsto para um lançamento na HBO Max.

O estúdio pretende avançar em encontrar outros streamings interessados em poder produzir o filme da Zatanna, algo muito diferente do habitual.

Já não é a primeira vez que o Discovery abre mão do conteúdo da DC. O estúdio cancelou Batman: Caped Crusader, que agora tenta encontrar uma outra plataforma de streaming para produzir.

Projeto não é o único cancelado

Além do filme da Zatanna, que fazia parte do universo de Liga da Justiça Sombria, a série do Constantine e Madame Xanadu foram canceladas.

No entanto, tanto para Zatanna quanto Constantine há esperança, caso outras plataformas estejam interessadas em adquirir os direitos de produção.

O roteiro de Zatanna estava sendo escrito por Emerald Fennell, conhecida por Bela Vingança. O filme ainda não possuía algum diretor no projeto.

A atriz Anya Chalotra, de The Witcher, bem como a estrela Dua Lipa, estavam sendo cotadas para o papel da personagem titular.

