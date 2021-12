Com novo visual, Gollum surge no trailer do game de O Senhor dos Anéis

No The Game Awards, o game O Senhor dos Anéis: Gollum ganhou um novo trailer. O destaque fica para o visual diferente do personagem clássico das histórias de J. R. R. Tolkien.

O game é bastante aguardado, estando em desenvolvimento desde 2019. Apesar do novo trailer, uma data de estreia não foi anunciada.

Continua depois da publicidade

Assim, O Senhor dos Anéis: Gollum pode não chegar na previsão inicial, que seria na primavera de 2022.

O que é interessante para os fãs da franquia de J.R.R. Tolkien é que o jogo pretende contar detalhes da história do personagem. Como todos sabem, Gollum, apesar de aparições pontuais nos filmes, é essencial para trama de O Senhor dos Anéis.

Confira abaixo o trailer O Senhor dos Anéis: Gollum.

Mais sobre o game O Senhor dos Anéis: Gollum

A sinopse oficial do game da Daedalic Entertainment afirma que o jogo tem como objetivo seguir a história não contada de Gollum. “Ele viu coisas que ninguém mais viu, ele sobreviveu a coisas que ninguém sabe”, conta o texto.

Como o trailer mostra, um dos temas do game de O Senhor dos Anéis é a dupla personalidade do personagem. “Ele pode ser vilanesco como Gollum, ou sociável e cuidadoso como Smeagol”, completa o texto.

No game, o jogador conhecerá essas aventuras ao ser o próprio Gollum. O título de O Senhor dos Anéis ainda dará a possibilidade de cada um tomar decisões próprias com o personagem, o que influencia na personalidade dele.

Assim, o personagem pode variar entre ser o perigoso Gollum, ou um mais sereno Smeagol.

O game será lançado para PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, PS4 e PS5. O Senhor dos Anéis: Gollum ainda não tem previsão de lançamento.