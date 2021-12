Fortnite ganha item de Matrix e mais está por vir

O evento Festival Invernal 2021 de Fortnite traz um item de Matrix e parece que mais conteúdo da franquia chegará em breve, possivelmente casando com o lançamento de Matrix Resurrections, quarto filme da saga.

Atualmente, uma asa delta temática da franquia já pode ser adquirida gratuitamente no game da Epic. Trata-se de uma Sentinela da franquia, as máquinas que perseguem os humanos no mundo real em Matrix.

Para adquirir o item, basta ir até o Chalé do Festival Invernal, no menu principal do game, e abrir o presente cuja embalagem mostra as letras de Matrix descendo. O presente é bem evidente na tela, não há como perder.

Vale apontar que um presente pode ser aberto por dia, durante 14 dias. Depois disso, a oportunidade será perdida, então vale correr para garantir a asa delta de sentinela.

Mas há mais conteúdo de Matrix vindo aí, como apontam rumores e teasers da Epic. Mas antes de entrarmos nessa questão, veja o presente e a sentinela, abaixo.

Mais conteúdo de Matrix chegando em Fortnite

A sentinela não é a única coisa da famosa franquia com Keanu Reeves que chegará ao jogo, apontam rumores. Fortnite pode introduzir duas skins e, possivelmente mais itens, com a estreia de Matrix Resurrections (Matrix 4).

Dataminers teriam descoberto que skins de Neo e Trinity estão a caminho no jogo, mas nada foi oficialmente confirmado por enquanto.

Além disso, vale apontar que a Epic recentemente usou justamente a franquia Matrix para demonstrar o poder da Unreal Engine 5, por meio de Matrix Awakens (falamos sobre essa experiência, aqui).

Na própria demonstração técnica da engine está presente uma lhama de Fortnite durante a parte de explorar a cidade. Assim sendo, com a chegada de Matrix 4 pode ser que vejamos mais itens do filme no game.

Matrix Resurrections (Matrix 4) tem estreia marcada para o dia 22 de dezembro de 2021. Veja a imagem da lhama de Fortnite em Matrix Awakens, abaixo.