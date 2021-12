Game de Matrix vaza antes da hora

Um suposto novo game de Matrix vazou na PSN, intitulado The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience. Acredita-se que a obra será revelada no The Game Awards 2021.

Ainda é incerto se trata-se de um game, demo ou experiência realizada a fim de promover Matrix Resurrections. O lançamento casaria perfeitamente com a estreia do quarto filme da franquia.

O The Game Awards 2021 acontecerá em 9 de novembro, pouco antes da estreia de Matrix 4 em 22 de dezembro de 2021.

Vale apontar a PSN não faz upload dos games até bem próximo do lançamento, então pode ser que essa listagem na plataforma da Sony seja para pré-vendas. A informação partiu do ComicBook, que cita o Reddit como fonte.

Mais sobre Matrix 4

A sinopse oficial diz: “Matrix Resurrections é uma continuação da história estabelecida no primeiro Matrix.”

“20 anos depois, a franquia que ajudou a definir a cultura pop na virada do século está de volta para uma continuação e extensão do filme original.”

“Uma nova aventura alucinante com ação épica, que se passa em um mundo familiar, mas ainda mais provocativo, onde a realidade é mais subjetiva do que nunca. Tudo o que é necessário para ver a verdade é libertar sua mente.”

O elenco principal de Matrix: Resurrections (Matrix 4) conta com Keanu Reeves, Jessica Henwick, Carrie-Anne Moss, Christina Ricci, Jonathan Groff, Yahya Abdul-Mateen II, Jada Pinkett Smith, Priyanka Chopra e Neil Patrick Harris.

A direção é de Lana Wachowski, uma das diretoras da trilogia original. O roteiro é de Lana Wachowski, David Mitchell e Aleksandar Hemon.

Matrix Resurrections (Matrix 4) tem estreia marcada para o dia 22 de dezembro de 2021.