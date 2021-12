Keanu Reeves se empolga com pessoas que querem fazer sexo com ele em game

Keanu Reeves é um dos astros mais queridos de Hollywood, portanto não vem como grande surpresa que jogadores de Cyberpunk 2077 tenham criado mods para fazer sexo com o personagem dele no game. O ator respondeu sobre essa questão e ficou empolgado com esse fato.

O astro teve uma longa conversa com o The Verge, junto de Carrie-Anne Moss, principalmente sobre Matrix Resurrections (Matrix 4), mas acabaram entrando nessa questão.

Keanu Reeves disse não ter jogado Cyberpunk 2077 ainda, mas que viu algumas demonstrações. Alex Heath, do The Verge, perguntou a ele se Reeves estava ciente de que jogadores modificaram o game e que o personagem dele foi o mais requisitado para criação de mods de sexo.

“Sim! Oh meu Deus. É sempre bom, quando é bom”, disse Reeves ao ficar sabendo sobre esse fato.

“Eu, por outro lado, diria não obrigada”, interrompeu Moss, que interpreta Trinity em Matrix. “Não, obrigada! Keanu não tem problemas com isso”.

Veja a entrevista, abaixo.

Keanu Reeves está em Matrix 4

A sinopse oficial diz: “Matrix Resurrections é uma continuação da história estabelecida no primeiro Matrix.”

“20 anos depois, a franquia que ajudou a definir a cultura pop na virada do século está de volta para uma continuação e extensão do filme original.”

“Uma nova aventura alucinante com ação épica, que se passa em um mundo familiar, mas ainda mais provocativo, onde a realidade é mais subjetiva do que nunca. Tudo o que é necessário para ver a verdade é libertar sua mente.”

O elenco principal de Matrix: Resurrections (Matrix 4) conta com Keanu Reeves, Jessica Henwick, Carrie-Anne Moss, Christina Ricci, Jonathan Groff, Yahya Abdul-Mateen II, Jada Pinkett Smith, Priyanka Chopra e Neil Patrick Harris.

A direção é de Lana Wachowski, uma das diretoras da trilogia original. O roteiro é de Lana Wachowski, David Mitchell e Aleksandar Hemon.

Matrix Resurrections (Matrix 4) tem estreia marcada para o dia 22 de dezembro de 2021.