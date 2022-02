Pokémon: Detetive Pikachu 2 ganha notícia animadora

Fãs de Pokémon vão adorar essa notícia: a sequência de Detetive Pikachu, o famoso jogo de Nintendo 3DS, parece estar em desenvolvimento!

O game de sucesso rendeu um filme em live-action com Ryan Reynolds dublando o Pikachu e Justice Smith como Tim Goodman, disponível hoje no catálogo do Globoplay.

Em 2019 a The Pokemon Company já havia anunciado que estava trabalhando em uma sequência do game de Detective Pikachu, que seria lançada para a plataforma Nintendo Switch no futuro. No entanto, ao longo desses últimos anos mais nada foi dito. Até agora!

O portal de vagas de emprego Creatures divulgou várias oportunidades para trabalhar no desenvolvimento do jogo e, ainda que isso não seja lá uma atualização muito grande sobre o status do game ou quando sele será lançado, ao menos dá aos fãs de Pokémon a notícia que todos queriam ouvir: esse jogo está mesmo acontecendo!

Aliás, a Nintendo e a The Pokemon Company não divulgaram nenhuma informação oficial sobre o motivo desse silêncio ao longo dos últimos anos, mas tudo indica que a pandemia tenha sido o principal obstáculo para o desenvolvimento do jogo de Detetive Pikachu 2.

Nenhuma previsão de lançamento foi revelada até o momento.

O filme Detetive Pikachu também não tem nenhuma previsão de sequência no momento. Relembre o trailer abaixo:

Onde assistir Pokémon on-line?

Enquanto o novo jogo de Detetive Pikachu não é lançado, que tal assistir aos animes de Pokémon?

As várias temporadas do famoso anime estão espalhadas por diversas plataformas de streaming, como TV Pokémon, Netflix e Amazon Prime Video, dependendo da temporada escolhida.

Já o filme em live-action Detetive Pikachu encontra-se disponível no Globoplay.