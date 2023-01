Harry Potter: Personagem cortado dos filmes aparece em novo game

Os fãs de Harry Potter mal podem esperar pelo lançamento de Hogwarts Legacy, o novo game que promete agitar o mercado em fevereiro. No jogo, os players circulam pelos halls da Escola de Magia e Bruxaria, encontrando alguns dos personagens mais icônicos da saga – incluindo uma figura que foi cortada dos filmes.

“Hogwarts Legacy é um RPG de ação e mundo aberto ambientado no mundo apresentado nos livros de Harry Potter. Agora você pode assumir o controle da ação e criar sua própria aventura. Descubra a sensação de viver em Hogwarts enquanto faz aliados, luta contra bruxos das trevas e, por fim, decide o destino do mundo bruxo. Seu legado é o que você faz dele”, diz o site oficial do game.

Continua depois da publicidade

O jogo, que tem previsão de lançamento para fevereiro de 2023, será disponibilizado para PlayStation (4 e 5), Xbox (X e One), Switch e PC.

Revelamos abaixo o personagem de Harry Potter que, mesmo não aparecendo nos filmes da saga, figura no game Hogwarts Legacy.

Pirraça está no novo game de Harry Potter

Em Hogwarts Legacy, o novo game de Harry Potter, os jogadores terão a oportunidade de interagir com Pirraça – o poltergeist que assombra a escola de bruxaria desde sua fundação.

A versão cinematográfica do personagem, que foi interpretada pelo ator britânico Rik Mayall, foi cortada de Harry Potter e a Pedra Filosofal.

Para quem não se lembra, Pirraça (cujo nome original é Peeves), é introduzido em A Pedra Filosofal como um poltergeist brincalhão que passa a eternidade pregando peças nos alunos e nos professores de Hogwarts.

O personagem não desempenha um papel muito importante na saga Harry Potter, mas conquista muitos fãs por seu temperamento irreverente e divertido.

Em A Ordem da Fênix, por exemplo, o poltergeist direciona suas brincadeiras para o “reinado” de Dolores Umbridge, servindo como uma verdadeira pedra no sapato da inquisidora.

Ao final da saga Harry Potter, por ser um espírito imortal, Peeves continua em Hogwarts – se preparando para pregar peças em uma nova geração de bruxos.

No game Hogwarts Legacy, Pirraça pode ser visto no background, interagindo (e incomodando) com os NPCs (personagens não jogáveis).

O personagem é caracterizado como um espírito flutuante trajado com um colete laranja, sapatos roxos e uma cartola azul. Pirraça, definitivamente, não é nada discreto.

Ainda não sabemos como o personagem se relaciona à trama do game. Afinal de contas, pelo menos até o momento, ele só aparece nas demonstrações do jogo, sempre no background.

Para conhecer melhor o poltergeist, os fãs de Harry Potter terão que aguardar o lançamento oficial de Hogwarts Legacy, marcado para 10 de fevereiro.

Enquanto isso, você pode matar a saudade dos filmes de Harry Potter na plataforma HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.