Hogwarts Legacy introduzirá primeira personagem trans no universo de Harry Potter

O universo de Harry Potter apresentará seu primeiro personagem transgênero no game Hogwarts Legacy, informou a EW. A introdução da personagem acontece em meio a controvérsias em torno da autora J.K. Rowling, que fez declarações transfóbicas no passado.

Hogwarts Legacy, o aguardado RPG de mundo aberto ambientado no mundo de Harry Potter, apresenta uma personagem chamada Sirona Ryan, uma bruxa que atua como proprietária do Três Vassouras na vila de Hogsmeade.

O jogador interage com Sirona durante uma missão envolvendo um goblin chamado Lodgok. Embora não seja explicitamente declarado que a personagem é trans, Sirona oferece uma linha de diálogo altamente sugestiva.

“Conheço [Lodgok] há anos. Nos conhecemos quando eu era garçom aqui como estudante – bem antes de comprar o lugar”, diz Sirona. “Ele foi cordial o suficiente, mas não éramos amigos na época. Sua desconfiança em relação aos bruxos era profunda… Não o via há anos quando ele veio aqui alguns meses atrás. Mas ele me reconheceu instantaneamente. O que é mais do que posso dizer sobre alguns dos meus colegas de classe. Eles levaram mais de um segundo para perceber que eu era realmente uma bruxa, não um bruxo”.

Game inclusivo

Hogwarts Legacy tem sido um assunto polêmico entre os fãs de Harry Potter devido aos comentários contínuos de Rowling sobre pessoas transexuais. A criadora de Harry Potter afirma que não é transfóbica e apoia a comunidade trans, mas ela já chegou a dizer que mulheres que fizeram a transição de gênero não são mulheres de verdade.

Como resultado, os fãs de Potter estão decidindo se vão comprar Hogwarts Legacy, já que parte dos lucros voltará para Rowling.

O game de Harry Potter permite que os jogadores criem personagens não-binários. Ao criar a aparência do personagem principal no início do jogo, os jogadores têm a opção de escolher entre uma variedade de looks que misturam e combinam características femininas e masculinas. E não importa a aparência do personagem, os jogadores podem escolher entre vozes masculinas ou femininas.

O jogo tem ainda um personagem cortado dos filmes da saga.

Hogwarts Legacy será lançado para PlayStation 5, Xbox Series X|S, e PC nesta sexta-feira (10).

Os filmes de Harry Potter estão disponíveis na plataforma HBO Max.

