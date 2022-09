Netflix irá montar novo estúdio de games originais

A Netflix anunciou que está estabelecendo seu próprio estúdio de games em Helsinki, na Finlândia. A companhia também anunciou que Marki Lastikka, ex-executivo da EA e da Zynga, será o diretor do estúdio.

Não é a primeira desenvolvedora de games que a Netflix possui, mas a notícia marca a primeira vez que o serviço de streaming vai construir uma do zero, e não adquirir algo pronto de terceiros. Amir Rahimi, vice-presidente da Game Studios na Netflix, disse:

“Esse é outro passo na nossa visão de construir um estúdio que irá trazer uma variedade de jogos originais divertidos e profundamente envolventes – sem propagandas e comprar nos aplicativos – para os nossos centenas de milhares de assinantes mundo à fora.”

Sobre a escolha da cidade de Helsinki como sede, Rahimi revelou: “É a casa de alguns dos melhores talentos em jogos do mundo. Esse vai ser um estúdio de jogos que nós vamos construir do zero, e nosso segundo estúdio de jogos em Helsink, juntamente com a Next Games, que se tornou parte da Netflix mais cedo neste ano. Junto com o Night School Studio e a Boss Fight Enterteinment, esses quatro estúdios, com diferentes forças e áreas de foco, vão desenvolver games que vão combinar com os diversos gostos de nossos assinantes.”

O vice-presidente pontuou durante o anúncio que, a criação de um jogo pode levar anos, então não está claro quando veremos detalhes sobre os trabalhos desenvolvidos no novo estúdio de games da Netflix. Até onde sabemos, o estúdio Night School lançará o jogo Oxenfree II: Lost Signals em 2023.

Os jogos da plataforma de streaming geralmente são lançados para Android e IOS dentro do próprio aplicativo da Netflix. O investimento em novas frentes podem ser uma aposta da plataforma à diminuição de assinantes dentro do mercado de streamings.

Por que 25% dos assinantes da Netflix querem deixar a plataforma?

Atualmente, a Netflix passa por um dos momentos mais conturbados de sua história. Criticada por reajustes nos planos e um controverso modelo de negócios, a plataforma tem tudo para viver dias ainda mais difíceis em um futuro próximo. Afinal de contas, 25% dos assinantes planejam abandonar a plataforma.

O site Reviews.org, especializado em tecnologia e marketing, publicou em 20 de setembro um interessante relatório sobre os hábitos de consumo dos americanos.

De acordo com a pesquisa, a Netflix continua na liderança na “corrida dos streamings”. 77% dos clientes de plataformas utilizam a Netflix. Além disso, 70% afirmaram usar a Netflix mais que “qualquer outra plataforma”.

Dito isso, 25% dos assinantes da Netflix planejam abandonar a plataforma em um futuro próximo.

Segundo os entrevistados, o principal motivo dessa debandada é o aumento nos preços da plataforma. Entre 2021 e 2022, a Netflix optou por reajuste nos preços de assinatura para compensar as perdas de assinantes. O preço salgado, por outro lado, acabou desagradando muita gente.

Além disso, 1 em cada 3 participantes do estudo citou a falta de conteúdo como motivo para o possível cancelamento da assinatura.

Gabriel Soldeira