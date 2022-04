10 famosos que participaram de The Big Bang Theory e você esqueceu

Considerada uma das sitcoms mais populares de todos os tempos, The Big Bang Theory contou com inúmeras participações especiais em suas 12 temporadas. Muitos fãs já se esqueceram, mas a série traz astros do cinema, ícones do universo nerd e famosos comediantes em papéis excêntricos e divertidos.

O elenco principal de The Big Bang Theory – formado por Jim Parsons, Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Simon Helberg e Kunal Nayyar – se tornou o mais bem pago da TV, principalmente se comparado ao de outras séries de comédia.

A série foi exibida originalmente entre 2007 e 2019, com 279 episódios divididos em 12 temporadas. A produção de Chuck Lorre e Bill Prady também se destacou nas premiações mais importantes da indústria do entretenimento.

O site Screen Rant listou 10 famosos que participaram de The Big Bang Theory e os fãs esqueceram; veja abaixo.

Carrie Fisher

Em “The Convention Conumdrum”, a atriz Carrie Fisher faz uma participação especial como ela mesma. No episódio em questão, Sheldon também conhece o ator James Earl Jones. A dupla termina a noite jogando Ding Dong Ditch na casa de Carrie Fisher. A atriz é conhecida por interpretar a Princesa Leia na saga Star Wars.

Rick Fox

O astro da NBA tornado ator Rick Fox aparece em apenas um episódio de The Big Bang Theory: “The Love Car Displacement”. Fox vive Glenn, o ex-namorado de Bernadette que deixa Howard intimidado por sua estatura imponente. Na TV, Rick Fox é famoso por participações em diversas séries, como One Tree Hill, Oz e Melrose Place.

Jessica Walters

Você, provavelmente, conhece a atriz Jessica Walters por sua performance como Lucille Bluth na série de comédia Arrested Development. Em The Big Bang Theory, a atriz interpretou a Sra. Latham, uma rica doadora da universidade de Leonard que passa a se interessar pelo cientista e acaba dormindo com ele. Infelizmente, a atriz faleceu em 2021.

Howie Mandel

Embora não seja muito conhecido no Brasil, Howie Mandel é uma das personalidades mais famosas da TV americana. O comediante e apresentador faz uma participação especial no episódio em que Howard retorna de sua expedição no espaço. Mandel é conhecido por programas como Deal or No Deal, America’s Got Talent e Howie Mandel Does Stuff.

Charlie Sheen

Famoso por protagonizar a sitcom Dois Homens e Meio – e pelas inúmeras polêmicas dos bastidores, Charlie Sheen também faz uma participação especial em The Big Bang Theory. O ator aparece em “The Griffin Equivalency”, o episódio em que Raj é citado pela revista People Magazine e começa a se comportar de forma orgulhosa com os amigos.

Eliza Dushku

Você, provavelmente, conhece Eliza Dushku por performances em séries como Hulk e os Agentes da SMASH, Tru Calling e Buffy: A Caça-Vampiros, além da franquia As Apimentadas. Em The Big Bang Theory, a atriz faz uma pequena participação no episódio “The Apology Insufficiency”. Dushku interpreta a Agente Page, uma oficial do FBI que investiga Howard antes do cientista trabalhar para a NASA.

Judy Greer

Uma das atrizes mais versáteis da atualidade, Judy Greer é conhecida por interpretar personagens coadjuvantes em diversos filmes e séries. A atriz está em Homem-Formiga, Halloween, De Repente 30 e muito mais. Em The Big Bang Theory, Judy Greer vive a Dra. Elizabeth Plimpton, uma cosmologista que vive um curto (e quente) affair com Leonard.

Octavia Spencer

Quatro anos antes de ganhar o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por sua performance no drama histórico Histórias Cruzadas, Octavia Spencer fez uma pequena participação em The Big Bang Theory. No episódio “The Euclid Alternative”, a icônica atriz vive uma funcionária do DMV, o Detran Americano. Desde então, a atriz se destacou em filmes como A Forma da Água e Estrelas Além do Tempo.

Judd Hirsch

O ator americano Judd Hirsch faz uma participação muito importante em The Big Bang Theory. Na série de comédia, Hirsch vive Albert Hofstadter, o pai de Leonard. Vencedor do Emmy, Tony e Globo de Ouro, Hirsch é conhecido por filmes como Gente Como a Gente, O Peso de um Passado, Independence Day e Uma Mente Brilhante.

George Takei

George Takei – famoso por interpretar Hikaru Sulu na franquia Star Trek – aparece no 4º episódio da 4ª temporada de The Big Bang Theory. Em “The Hot Troll Deviation”, Takei interpreta a si mesmo. O ator surge como uma figura imaginária em uma fantasia de Howard, acompanhado pela atriz Katee Sackhoff, de Battlestar Galactica.

Todos os episódios de The Big Bang Theory estão disponíveis no HBO Max.