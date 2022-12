10 filmes imperdíveis da Netflix em 2023

Em 2023, a Netflix continua sua tendência de investir pesado na produção de conteúdo original. Além de lançar novas temporadas de algumas das séries mais populares da atualidade, a plataforma confirmou a estreia de filmes realmente imperdíveis – com tramas e estilos para todos os gostos.

No ano atual, a Netflix lançou grandes sucessos de público e crítica, como o aclamado Nada de Novo no Front, e o surpreendente Arremessando Alto, que conta com uma das melhores performances da carreira de Adam Sandler.

A plataforma, por outro lado, foi detonada por estreias como 365 Dias Finais (com 0% de aprovação no Rotten Tomatoes) e Blonde (que desagradou muita gente pela terrível caracterização de Marilyn Monroe).

Com o Ano Novo cada vez mais próximo, listamos abaixo 10 filmes imperdíveis que estreiam na Netflix em 2023.

Resgate 2

Protagonizado por Chris Hemsworth (Thor: Amor e Trovão), Resgate se tornou um dos maiores sucessos da Netflix em 2020. O filme dos Irmãos Russo (Vingadores: Ultimato) acompanha a jornada do mercenário Tyler Rake para salvar o filho de um chefão do crime. A aguardada continuação do longa chega à plataforma em 2023 (ainda sem data).

A Fuga das Galinhas 2

Produzida no clássico estilo stop-motion, a animação britânica A Fuga das Galinhas chegou aos cinemas em 2000. 23 anos após o filme original, a continuação finalmente estreia na Netflix. Com o subtítulo “Dawn of the Nugget” (Alvorada do Nugget), o longa continua a história de Ginger e suas divertidas amigas galináceas.

A Maravilhosa História de Henry Sugar

Em 2021, a Netflix gastou 680 milhões de dólares para adquirir os direitos de adaptação dos livros de Roald Dahl – um dos autores mais famosos da literatura infantil. Um dos primeiros frutos desse contrato é A Maravilhosa História de Henry Sugar, um filme dirigido por Wes Anderson (O Grande Hotel Budapeste) e protagonizado por Benedict Cumberbatch (Doutor Estranho).

The Pale Blue Eye

The Pale Blue Eye (O Olho Azul Pálido, em tradução literal), terá algumas exibições no cinema em 2022. O longa, por outro lado, só chega ao catálogo da Netflix no início de 2023. Na verdade, o filme de suspense e terror é o primeiro lançamento do rol da plataforma no próximo ano. Com Christian Bale (O Cavaleiro das Trevas) no papel principal, o longa acompanha a investigação de um misterioso assassinato.

Um Tira da Pesada: Axel Foley

Os fãs de Um Tira da Pesada esperaram por mais de 28 anos pelo lançamento do quarto filme da franquia. Em 2023, finalmente, Um Tira da Pesada 4 estreará na Netflix. O longa trará o retorno de Eddie Murphy (Meu Nome é Dolemite) como o protagonista Axel Foley. Outros atores do filme original, como Judge Reinhold (Picardias Estudantis), Paul Reiser (Stranger Things) e John Ashton (Fuga à Meia-Noite) também voltam na sequência.

Dept. H

Pouco se sabe sobre a adaptação da HQ Dept. H na Netflix – além do fato do longa chegar ao catálogo do streaming em meados de 2023. O filme terá direção de Alice Waddington, conhecida pelo thriller Presas no Paraíso. Os quadrinhos acompanham a história de Mia, uma detetive particular contratada para uma intensa investigação em um laboratório subaquático.

Heart of Stone

Heart of Stone (Coração de Pedra) é uma produção do cineasta Tom Harper, famoso pelo longa Os Aeronautas. O grande trunfo do longa é seu elenco de estrelas, que conta com Gal Gadot (Mulher-Maravilha) e Jamie Dornan (50 Tons de Cinza) nos papéis principais. O filme foca na história de Rachel Stone, uma agente da CIA que se envolve no mundo da espionagem internacional.

The Mothership

The Mothership (A Nave Mãe) acompanha a história de Sara, uma mãe solteira que, após encontrar um alienígena em sua propriedade, embarca em uma alucinante jornada em busca de respostas. A protagonista é interpretada por Halle Berry (Ferida). Molly Parker (Deadwood), Omari Hardwick (Power) e Sydney Lemmon (Tár) completam o elenco principal.

The Killer

Após o cancelamento da série Mindhunter e o sucesso do filme Mank, David Fincher retorna à Netflix para dirigir The Killer – uma adaptação da HQ homônima de Alexis Nolent. O filme terá Michael Fassbender (X-Men: Primeira Classe) e Tilda Swinton (Doutor Estranho) nos papéis principais. A trama é a história de um assassino sem nome que trabalha tomando decisões frias e estratégicas.

The Electric State

Dirigido pelos Irmãos Russo, de Vingadores: Ultimato, o filme The Electric State adapta a HQ de Simon Stalenhag. Misturando animação e live-action, o longa acompanha a história de Michelle, uma garota que procura pelo irmão desaparecido em um futuro distópico. Millie Bobby Brown (Stranger Things) e Chris Pratt (Guardiões da Galáxia) vivem os personagens principais.

Todos os filmes que listamos acima serão lançados pela Netflix em 2023.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.