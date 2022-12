10 Pokémon de Scarlet & Violet que precisam aparecer no novo anime

Com o lançamento de Pokémon: Scarlet & Violet – a 9ª geração do game – mais de 100 novos Pokémon entraram para o cânone da franquia. Os monstrinhos da região de Paldea, inclusive, já começam a surgir no anime! Sendo assim, quais são os 10 Pokémon de Scarlet e Violet que precisam aparecer na série animada?

No game Scarlet & Violet, a região de Paldea é (levemente) inspirada pela Península Ibérica. Por isso, os Pokémon da área reproduzem várias características das culturas de Portugal e Espanha.

Logo após o lançamento, o game vendeu mais de 10 milhões de cópias no mundo todo. No entanto, o jogo dividiu a opinião dos fãs e da crítica especializada, recebendo elogios pela histórica e estética, e críticas pelas falhas técnicas e problemas de jogabilidade.

Listamos abaixo os 10 Pokémon com os melhores designs de Paldea, que merecem aparecer no anime – mesmo sem Ash Ketchum como protagonista; confira. (via DualShockers).

Armarouge

Do tipo Fogo/Psíquico, Armarouge foi revelado nos primeiros trailers de Scarlet & Violet, junto com sua contraparte Ceruledge. A evolução de Charcadet pode até não ser o melhor Pokémon em termos de jogabilidade, mas definitivamente, tem um dos designs mais legais da nova geração, marcado por uma espada flamejante e uma armadura dourada.

Ceruledge

Como você já pôde perceber, Ceruledge é a contraparte “obscura” de Armarouge. O Pokémon é exclusivo do game Violet, considerado um dos melhores do game. Do tipo Fantasma/Fogo, Ceruledge se destaca por suas ótimas estatísticas de batalha e por seu visual sinistro, que oferece uma vibe bem mais “maliciosa” que a versão do Scarlet.

Lokix

Lokix, definitivamente, é um dos melhores Pokémon de tipo Inseto da região de Paldea. Contando também com o subtipo Sombrio, o monstrinho, aparentemente, é baseado em um grilo. A Pokédex diz que, quando esse Pokémon decide lutar, ele estende suas pernas retorcidas e se posiciona como bípede.

Espathra

A Geração 9 conta com poucos Pokémon de design “feminino”, e Espathra, sem sombra de dúvidas, é o melhor deles. Esse Pokémon Psíquico é a evolução de Fittle, e seu visual se assemelha ao de uma avestruz. O look também é reminiscente de elementos importantes da moda espanhola, como os clássicos véus de Mantilla.

Annihilape

Primeape, da 1ª Geração de Pokémon, finalmente ganha uma evolução em Scarlet & Violet. Trata-se de Annihilape, um poderoso Pokémon do tipo Fantasma/Lutador. Por seu visual criativo, características interessantes, ligação com a região de Kanto e temperamento esquentado, o monstrinho é uma escolha perfeita para os próximos episódios do anime.

Grafaiai

Assim como Armarouge e Ceruledge, Grafaiai foi apresentado aos fãs nos primeiros trailers de Scarlet & Violet. O Pokémon, como era de se esperar, não demorou a ganhar o coração dos jogadores, principalmente por seu visual fofíssimo. Do tipo Veneno/Normal, Grafaiai deixa rastros de saliva venenosa nas florestas de Paldea.

Scovillian

Como a região de Paldea é baseada em Portugal e Espanha, o fato de Scovillian ser inspirado na pimenta não é exatamente uma surpresa. Uma das novidades mais interessantes da nova geração, Scovillian é do tipo Grama/Fogo. Evolução de Capsakid, o monstrinho tem duas cabeças: uma representa a pimenta verde, e a outra, a pimenta malagueta.

Kingambit

Kingambit é a aguardada evolução de Bisharp, um Pokémon de Unova. Com o característico visual dos samurais, esse Pokémon também é um dos mais difíceis de obter no game. Assim como suas contrapartes anteriores, Kingambit é do tipo Sombrio/Metal. Segundo a Pokédex, “somente o Bisharp que se destaca entre os pares pode evoluir para Kingambit”.

Koraidon

Koraidon é um dos Pokémons lendários de Scarlet & Violet. Essa criatura mística é exclusiva do game Scarlet, não podendo ser obtida na outra versão. O visual de Koraidon é, basicamente, a mistura de um dinossauro com uma motocicleta. Essa estética ancestral também representa o conceito de “passado” na região de Paldea.

Miraidon

Finalmente, temos Miraidon, o Pokémon lendário que é exclusivo da versão Violet do game. Assim como Koraidon representa o passado, Miraidon simboliza o que está por vir. Por isso, o visual da criatura é bastante futurista, compartilhando também algumas características com sua contraparte do passado.

O game Pokémon: Scarlet & Violet já está à venda no Brasil. O anime Pokémon, por sua vez, conta com algumas temporadas na Netflix e no Prime Video.

