10 séries icônicas que vão acabar em 2023

Para a tristeza dos assinantes, a Netflix (junto com outras plataformas e emissoras) já confirmou o cancelamento – ou o fim natural – de várias séries para 2023. Logo, os assinantes da plataforma terão que se despedir de algumas das produções mais queridas do streaming, entre séries de comédia, romance, drama, ação e muito mais.

Normalmente, a Netflix utiliza duas métricas para definir o destino de suas produções originais: audiência e custo de produção.

Continua depois da publicidade

Porém, vale lembrar que, recentemente, um executivo da plataforma afirmou que séries podem ser canceladas “mesmo figurando no Top 10”.

Com isso em mente, confira abaixo 5 séries icônicas da Netflix que vão chegar ao fim em 2023 – e mais 5 de outras plataformas e emissoras.

Manifest

Uma das séries mais populares da atualidade, Manifest tem tudo para lançar sua reta final em 2023. Exibida originalmente pela NBC, a série encontrou um novo lar na Netflix após ser cancelada. A plataforma ainda não confirmou o lançamento da Parte 2 da 4ª temporada, mas o showrunner Jeff Rake deu a entender que os novos episódios chegam no próximo ano.

Amigas Para Sempre

Recentemente, a Netflix lançou a Parte 1 da 2ª (e última) temporada de Amigas Para Sempre. Com as grandes reviravoltas dos novos episódios, os fãs terão que esperar até 2023 para conferir a conclusão da história de Kate e Tully. A série, vale lembrar, é protagonizada por Katherine Heigl (Grey’s Anatomy) e Sarah Chalke (Scrubs).

Eu Nunca

Uma das séries teens mais populares da Netflix, Eu Nunca também chega ao fim em 2023. No entanto, é importante lembrar que a série não foi cancelada. Na verdade, a produção de Mindy Kaling atinge o fim natural no próximo ano. Logo, os faz terão um desfecho satisfatório para a história da protagonista Devi.

The Crown

A Netflix ainda não confirmou oficialmente, mas tudo indica que a série The Crown – uma das mais premiadas da plataforma – chegará ao fim em 2023, com o lançamento da 6ª temporada. Os próximos episódios devem mostrar os reflexos da morte da Princesa Diana na Família Real Britânica, além de importantes eventos dos anos 2000.

Top Boy

Em 2022, a Netflix confirmou a renovação da série britânica Top Boy para a 3ª e última temporada. Os próximos episódios ainda não tem data para estrear no streaming, e ao que tudo indica, ainda vão demorar para chegar à plataforma. A produção, vale lembrar, foi exibida originalmente pela emissora Channel 4.

Agora que você já conhece 5 séries da Netflix que vão chegar ao fim em 2023, veja abaixo 5 produções que também terminam no próximo ano.

Riverdale

No Brasil, Riverdale está disponível na Netflix. No entanto, a série é uma produção original do canal americano CW. Em 2022, a emissora confirmou o cancelamento de Riverdale, que chega ao fim na 7ª temporada. Os próximos episódios da série teen ainda não tem data de estreia, mas tudo indica que o sétimo ano será lançado a partir de junho.

Jack Ryan

Jack Ryan, uma popular série de ação e espionagem, também chega ao fim em 2023. Exibida pelo Prime Video, a produção foi renovada para sua 3ª e última temporada. A trama é baseada nos icônicos thrillers de Tom Clancy, e traz John Krasinski (Um Lugar Silencioso) como o protagonista titular. A reta final estreou em 21 de dezembro, mas o último capítulo só chega em 2023.

Expresso do Amanhã

Exibida pela emissora americana Showtime, a série de ficção científica Expresso do Amanhã também é disponibilizada no Brasil pela Netflix. Ambientada em um futuro pós-apocalíptico no qual grande parte da humanidade é dizimada por uma crise climática, Expresso do Amanhã foi renovada para sua 4ª e última temporada, que estreia em 2023 (ainda sem data).

The Flash

A não ser que seja recrutado pelos novos dirigentes dos Estúdios DC, Grant Gustin interpretará Barry Allen pela última vez na 9ª (e última) temporada da série, que estreia em meados de 2023. Os episódios finais também prometem encerrar todas as tramas do Arrowverso, concluindo, de uma vez por todas, o universo da DC na TV.

The Handmaid’s Tale

Uma das séries mais premiadas dos últimos tempos, The Handmaid’s Tale (O Conto da Aia) chega ao fim em 2023. A plataforma americana Hulu renovou a produção para sua 6ª e última temporada. Nos episódios finais, os faz descobrirão o destino da protagonista June (Elisabeth Moss) e do opressivo estado de Gilead.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.