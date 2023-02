10 stand-ups para ver na Netflix após especial de Whindersson Nunes

O especial de stand-up Whindersson Nunes: Isso Não é Um Culto, recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, não demorou a conquistar a audiência nacional na plataforma. No Top 10 do streaming, o especial também reavivou o interesse do público brasileiro por esse característico estilo de comédia.

“É o fim do mundo, e ele sabe disso. Neste especial de stand-up, Whindersson Nunes reflete sobre atualidades, redes sociais, religião e muito mais”, diz a sinopse do especial de comédia.

Com pouco mais de 1 hora de duração, Isso Não é Um Culto é o terceiro especial de Whindersson Nunes na Netflix, após Adulto e É de Mim Mesmo.

Se você curtiu Isso Não é Um Culto, confira abaixo mais 10 especiais de stand-up – nacionais e internacionais – para assistir na Netflix.

Afonso Padilha: Alma de Pobre

Para quem gosta do estilo de humor tipicamente brasileiro de Whindersson Nunes, Alma de Pobre é uma ótima sugestão para assistir em seguida na Netflix. Neste especial hilariante de comédia stand-up, o comediante Afonso Padilha revisita suas origens humildes e conta histórias íntimas da infância. As risadas são garantidas.

Taylor Tomlinson: Look at You

Look At You é o segundo especial de stand-up da comediante americana Taylor Tomlinson na Netflix. O especial é perfeito para quem curte piadas mais “profundas”. Rompimentos, terapia, franja… a humorista encarou muita coisa desde a crise dos 20 anos. Com o especial, ela transforma sua jornada em busca de saúde mental em uma comédia hilária.

Rodrigo Marques: O Inimigo do Nível

Nascido no Recife, o comediante Rodrigo Marques é famoso por sua participação no programa A Culpa é do Cabral, exibido pela emissora Comedy Central. Famoso por seu humor inédito e original, Marques conta a história de uma viagem bem bizarra para Fernando de Noronha, fala sobre seus traumas e aborda outros temas no especial O Inimigo do Nível.

Lugar de Mulher

Com 4 episódios de pouco mais de 15 minutos cada, Lugar de Mulher é o especial perfeito para quem curte stand-up em doses homeopáticas. A minissérie estreou na Netflix em 2019, com participação em algumas das comediantes mais talentosas do Brasil. Em Lugar de Mulher, Bruna Louise, Micheli Machado, Cintia Rosini e Carol Zoccoli provam, com muito humor, que lugar de mulher é onde ela quiser.

Jim Jefferies: Sóbrio com Moderação

No especial de stand-up Sóbrio com Moderação, não há assunto tabu para o comediante australiano Jim Jefferies – que fala desde coalas chapados, até o problema com a vasectomia do próprio pai, passando também pela difícil escolha entre ter cabelo ou libido.

Bruna Louise: Demolição

Bruna Louise, que também está no especial Lugar de Mulher (e é muito conhecida por apresentar o reality show Brincando com Fogo Brasil), também se apresenta em Demolição. No especial, usa bom humor, ironia e sarcasmo para falar sobre relacionamentos estranhos, encontros desastrosos e muito mais.

Bill Burr: Ao Vivo no Red Rocks

Considerado um dos mais populares humoristas de stand-up da atualidade, Bill Burr é conhecido por seu estilo franco e desconcertante. Em Ao Vivo no Red Rocks, Bill Burr fala sobre a cultura do cancelamento, o feminismo, as críticas da esposa e uma revelação que mudou sua vida durante um espetáculo de stand-up.

Yuri Marçal: Ledo Engano

Sucesso nas redes sociais, o comediante brasileiro Yuri Marçal também protagoniza o especial de stand-up Ledo Engano na Netflix. Sem papas na língua, o humorista fala sobre família, raça e religião – além de contar os divertidos (e escandalosos) detalhes de uma treta online. Com 1 hora de duração, o especial é hit entre o público brasileiro.

Nicole Byer: BBW

Famosa por apresentar o reality show culinário Mandou Bem (e por sua performance em diversas séries de comédia), a comediante americana Nicole Byer dá um show no especial BBW. Em seu primeiro especial de stand-up na Netflix, a humorista fala sobre peruas enlouquecidas, funerais de gatos, sexo em tempos de Covid e muito mais.

The Honeymoon Stand Up Special

Perfeito para assistir a dois, The Honeymoon Stand Up Special (O Especial de Stand-Up da Lua de Mel) é um projeto do casal Natasha Leggero e Moshe Kasher. Em três episódios hilários, os comediantes criticam a família, as relações e os desafios da rotina conjunta – tudo isso com um bebê a caminho.

