365 Dias e os filmes de sexo mais quentes da Netflix

Baseada na série de livros de E.L. James, 50 Tons de Cinza se tornou uma bem sucedida franquia no cinema, com o primeiro filme lançado em 2015 e protagonizado por Jamie Dornan e Dakota Johnson. Agora, a Netflix repete esse sucesso com 365 DNI (365 Dias ou 365 Days)

365 DNI conta a história de Laura Biel, uma jovem que sai de férias para Sicília com o namorado e amigos. No segundo dia da viagem, em seu aniversário de 29 anos, Laura é sequestrada pelo chefe de uma família da máfia siciliana, o jovem Massimo.

Com um passado marcado pela morte e violência, ele tenta fazer Laura o amar no período de 365 dias.

Além de causar polêmica, 365 DNI se estabeleceu entre os filmes mais assistidos da Netflix por suas várias cenas sensuais. A plataforma conta também com um grande catálogo de filmes eróticos; confira abaixo os principais exemplos.

Duck Butter

Protagonizado por Alia Shawkat (Arrested Development), Duck Butter é uma exploração tocante e sensível da intimidade e sexualidade feminina. O filme de 2018 conta a história de duas mulheres, que cansadas da infidelidade e mentiras de seus relacionamentos, concordam em passar 24 horas juntas tentando explorar melhor suas intimidades, vulnerabilidades e sexualidades. O filme foi bastante elogiado por sua perspectiva realista em relação ao sexo e relações humanas.

Newness

Newness é uma obra criativa e moderna do diretor Drake Doremus e produtor Ridley Scott. O filme acompanha a história de um casal que se conhece em um aplicativo de namoro e depois de um tempo resolve tentar um relacionamento aberto. O filme traz reflexões interessantes sobre a sexualidade e os relacionamentos no mundo moderno, modificados para sempre pelo advento da tecnologia. O filme também aborda de maneira bem inteligente a questão da monogamia no mundo moderno, e se ela ainda é uma prática consistente. Newness é protagonizado por Laia Costa e Nicholas Hoult.

A Vida Secreta de Zoe

A Vida Secreta de Zoe é um interessante thriller erótico. O filme acompanha a história de Zoe, uma empresária bem sucedida, casada com o homem que ama e mãe de 3 filhos. No entanto, ela esconde um segredo que pode acabar com seu casamento. Zoe é ninfomaníaca, e possui uma compulsão por fazer sexo com homens desconhecidos. Enquanto se envolvem com diversos parceiros, ela tenta balancear sua vida e esconder suas escapadas da família.

Branquinha

Branquinha traz outra história de amor proibido. Desta vez, entre uma jovem branca de classe média e um traficante preso em Nova York. Em um verão escaldante, Leah faz de tudo para tirar seu namorado da cadeia. O filme foi bastante elogiado pela maneira realista que trata a relação dos jovens atuais com o sexo, e por sua fluidez narrativa.

King Cobra

Com um elenco de grandes nomes como James Franco, Christian Slater e Molly Ringwald, King Cobra é uma viagem alucinante ao mundo do pornô gay dos anos 2000, baseada em fatos reais. O filme é inspirado pela biografia do astro pornô Brent Corrigan e no assassinato do produtor Bryan Kocis. O filme é um olhar fascinante sobre a história de uma indústria que raramente ganha os holofotes, e além de contar com boa dose de sexo, também apresenta uma história chocante e bem construída.

Elisa e Marcela

Elisa e Marcela é um filme excelente, e suas cenas ficam até em segundo plano dada à beleza e sensibilidade do enredo. O filme é baseado em fatos reais e conta a história do amor de duas professoras galegas no início do século XX. A união de Elisa e Marcela é considerada o único casamento lésbico aprovado pela Igreja Católica, já que Elisa se disfarçou de homem para desposar sua amada. O filme da Netflix é um belíssimo olhar sobre essa história tão importante, e foi filmado completamente em preto e branco.

MILF

MILF acompanha a história de Cecile, Elize e Sonia, 3 amigas maduras que embarcam em uma viagem para o Sul da França para aproveitarem a casa de praia de Cecile pela última vez, antes da propriedade ser vendida. Após uma divertida viagem na estrada, o trio de protagonistas conhece três jovens instrutores de navegação, todos com cerca de 20 anos. O filme se desenvolve como uma comédia erótica, variando entre cenas humorísticas e sequências de sexo.

365 DNI (365 Dias) e os outros filmes seguem na Netflix.