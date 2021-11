As melhores séries de 2021 para maratonar na Netflix

Muitos fãs adoram encontrar um título para assistir sem parar. Na Netflix, não faltam opções para maratonar e novos títulos, ou temporadas, chegaram em 2021.

Há seriados para todos os gostos. Drama baseado em fato real, ação, história picante, suspense e muito mais.

Baseado nos lançamentos da Netflix em 2021, o Observatório do Cinema fez a lista das melhores séries do ano para maratonar na plataforma de streaming.

Confira abaixo.

Maid (10 episódios)

Baseado em uma história real, a série de drama Maid é inclusive um dos sucessos de 2021 na Netflix. Uma mãe deixa um relacionamento abusivo e reconstrói a vida ao lado da filha, começando com um emprego de faxineira. Os episódios têm média de 50 minutos, com alguns podendo chegar até a uma hora.

Sex Education (3 temporadas)

Otis é filho de uma terapeuta sexual e quando percebe, tem o dom da mãe de ajudar as pessoas. Desajeitado, começa uma clínica de terapia sexual ilegal na escola com a paixão dele, Maeve. A série é popular por conta do humor e o jeito único de abordar o sexo. A série já tem 24 capítulos, com média de 50 minutos cada.

Elite (4 temporadas)

Elite começa como uma história de conflito entre jovens de classes sociais diferentes, o que leva ao mistério de um assassinato na primeira temporada. As novas temporadas mudaram o foco, mas a intriga seguiu na Netflix, aumentando ainda mais o sucesso. O seriado espanhol tem 32 episódios com média de 50 minutos cada.

My Name (8 episódios)

Para quem gosta de ação, My Name é uma boa pedida. A série acompanha uma jovem que quer se vingar após a morte do pai. Para isso, ela se infiltra na polícia a partir de um acordo com um chefão do crime. A média dos episódios na Netflix também é de 50 minutos.

Sex/Life (8 episódios)

Os fãs de 365 DNI (365 Dias) devem gostar de Sex/Life, uma série de drama picante da Netflix. Uma esposa, com tédio do casamento, começa a escrever aventuras quentes sobre um ex – até que o reencontra, ao mesmo tempo que tenta apimentar o casamento. A média dos capítulos é de 50 minutos, sendo que a série está renovada para segunda temporada.

O Homem das Castanhas (6 episódios)

O Homem das Castanhas é um suspense que aborda o mistério do desaparecimento de uma criança, com o criminoso sendo ligado a um boneco feito com castanhas – deixado na cena do crime. A série pode servir para uma maratona mais rápida na Netflix, com os episódios tendo uma média de 55 minutos.

Luna Park (6 episódios)

A série tem um tom mais leve para os assinantes da Netflix. Em Luna Park, descrita como um drama romântico, um jovem criada em um circo descobre que pertence a dois mundos diferentes. A trama se passa na Roma dos anos 1960, com capítulos na média de 50 minutos.

Hache (2 temporadas)

Hache conta a história de uma mulher que se apaixona por um traficante de heroína na Barcelona dos anos 60. Nessa relação, ela vai aprender como a subir no cartel de drogas. A série de crime com drama tem um total de 14 episódios, com média de 45 minutos.

La Casa de Papel (5 temporadas)

Maratonar La Casa de Papel pode ser uma experiência eletrizante para os assinantes da Netflix. A história cobre dois assaltos, além do desenvolvimento da relação do Professor e o bando dele. Até aqui, a série tem 43 capítulos, com uma variação de 40 até 60 minutos. Vale dizer que os episódios finais chegam em 3 de dezembro na plataforma de streaming.