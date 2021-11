Cobra Kai, The Witcher e mais estreias da Netflix em dezembro de 2021

A Netflix vai trazer os grandes lançamentos para dezembro de 2021. Novas temporadas de séries como Cobra Kai, The Witcher, La Casa de Papel e Emily em Paris chegam no período.

Os títulos, porém, não devem ser os únicos de destaque a chegar na plataforma de streaming. O mês promete ainda filmes cotados para a temporada de premiações, como Ataque dos Cães, Não Olhe Para Cima e A Filha Perdida.

Dentro do cinema nacional, Lulli é a estreia da vez. O filme é estrelado por Larissa Manoela, que segue protagonizando conteúdos para a Netflix.

Confira abaixo os lançamentos de dezembro de 2021 na Netflix.

Os filmes que chegam em dezembro de 2021 na Netflix

O Favorito – 1 de dezembro

A campanha presidencial do candidato Gary Hart (Hugh Jackman) em 1988 sofre um impacto sem precedentes depois que rumores de traição vêm à tona.

Ataque dos Cães – 1 de dezembro

Um fazendeiro dominador, mas carismático, passa a intimidar a nova esposa do irmão e o filho adolescente dela até que segredos antigos vêm à tona. Com Benedict Cumberbatch e Kirsten Dunst.

Um Crush para o Natal – 2 de dezembro

Peter pede que o melhor amigo finja ser seu namorado para o Natal. Só que os planos e os sentimentos mudam quando a família dele tenta bancar o cupido.

Azul Cobalto – 3 de dezembro

Um aspirante a escritor e sua irmã se apaixonam pelo enigmático inquilino da casa onde vivem, mas as consequências vão abalar as estruturas da família.

A Fita Cassete – 3 de dezembro

Em 1999, a jovem Beverly encontra uma fita quebrada gravada pelos pais falecidos. Então ela vai atrás das músicas e aprende mais sobre a mãe e o pai.

David e os Duendes de Natal – 6 de dezembro

Um elfo exausto e sobrecarregado foge para o mundo real, onde tenta viver a magia do Natal com a ajuda de um garoto com quem acabou de fazer amizade.

A Família Noel 2 – 7 de dezembro

A função do Papai Noel é entregar presentes. Mas depois de herdar as rédeas do avô Noël, Jules recebe uma carta de uma garota com um pedido especial.

Vai que dá Certo 2 – 7 de dezembro

Em busca de dinheiro fácil, um grupo de amigos descobre um DVD que pode render uma grana alta com chantagem. Com Fábio Porchat, Danton Mello, Lucio Mauro Filho e Natália Lage.

O Menino de Asakusa – 9 de dezembro

Antes do estrelato, Takeshi Kitano foi aprendiz de uma lenda da comédia. Só que ao ascender para a fama, seu mentor começa a sair de cena.

Mais que Demais pra Mim – 10 de dezembro

Depois de romper com o homem dos sonhos, Marta se apaixona por um artista. Mas a vida traz algumas reviravoltas para a mulher doente e seus amigos.

Próxima Parada: Lar Doce Lar – 10 de dezembro

Elas parecem perigosas, mas estas criaturas incompreendidas têm um coração de ouro – e estão fugindo do cativeiro para voltar para casa.

Imperdoável – 10 de dezembro

Livre da prisão, mas sem o perdão da sociedade, uma mulher condenada por assassinato decide procurar a irmã que deixou para trás. Estrelando Sandra Bullock.

The Hand of God – A Mão de Deus – 15 de dezembro

Na Nápoles dos anos 1980, o jovem Fabietto vive seu amor pelo futebol. Até que uma tragédia familiar o coloca no caminho para a vida no cinema.

Uma Esposa de Natal – 16 de dezembro

Três irmãos se lançam em uma feroz competição por causa do desejo de Natal da mãe e do grande prêmio que o acompanha.

Um Brinde ao Natal: Luzes da Cidade – 16 de dezembro

Depois de um ano de relacionamento, Callie e Joseph deixam o rancho para resolver negócios de família em São Francisco com seu casamento à vista.

Predadores Assassinos – 20 de dezembro

Ao tentar salvar o pai durante um furacão, uma mulher fica presa no porão inundado de sua casa à mercê de uma ameaça mortal que ronda as águas.

Natal, mas Pouco – 21 de dezembro

Uma viagem para a praia vira uma loucura depois que Servando e Alicia, a obstinada tia de Alma, começam a competir para controlar o Natal.

Velozes & Furiosos: Hobbs & Shaw – 22 de dezembro

O agente americano Luke Hobbs chega à Inglaterra para deter uma ameaça biológica mortal. Para isso, ele precisa unir forças com seu maior adversário, o mercenário Deckard Shaw.

Não Olhe Para Cima – 24 de dezembro

Dois astrônomos (Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence) descobrem um cometa mortal em rota de colisão com a Terra e precisam fazer com que a humanidade se preocupe com isso.

Tudo Menos Natal – 24 de dezembro

Um conto de Natal, uma comédia romântica e a história de um homem de trinta e poucos anos que aprende a se deixar levar pelo espírito natalino muito a contragosto.

Victoria e Mistério – 24 de dezembro

Após a morte da mãe, uma garota e seu pai se mudam para o interior, onde um amigo especial a ajuda a reencontrar a alegria de viver. Inspirado em uma história real.

Lulli – 26 de dezembro

Larissa Manoela é uma estudante de medicina que, após tomar um choque em uma máquina de ressonância magnética, começa a ouvir os pensamentos das pessoas.

Neruda – 27 de dezembro

Quando um policial chileno se compromete a encontrar e capturar o poeta esquerdista Pablo Neruda, começa uma caçada frenética que coloca seus instintos à prova.

A Filha Perdida – 31 de dezembro

As férias pacatas de uma mulher à beira-mar mudam de rumo depois que sua obsessão por uma jovem mãe hospedada nas proximidades traz à tona antigas lembranças. Com Olivia Colman.

As séries que chegam na Netflix em dezembro de 2021

Perdidos no Espaço: Temporada 3 – 1 de dezembro

Nesta épica temporada final, os Robinsons precisam agir na velocidade da luz para se reunir e proteger Alpha Centauri de uma invasão de robôs.

La Casa de Papel: Parte 5, Volume 2 – 3 de dezembro

O risco não poderia ser maior para o Professor. Em apuros, ele corre para tirar o ouro e, mais importante, sua equipe do banco.

Saindo do Armário com Colton Underwood – 3 de dezembro

O ex-jogador da NFL e estrela de “Bachelor”, Colton Underwood, embarca na jornada para abraçar sua nova vida como membro da comunidade LGBTQIA+.

Titãs: Temporada 3 – 8 de dezembro

Lutando para permanecer unidos, os Titãs enfrentam Capuz Vermelho, uma nova ameaça misteriosa que quer destruir a cidade de Gotham de vez.

Inspetora Koo Kyung Yi – 11 de dezembro

Uma ex-policial reclusa volta à ativa como inspetora de seguros, atrás de pistas em cenas de crime perfeitamente orquestradas por um serial killer.

Tampa Bay à Venda – 15 de dezembro

As corretoras da Allure Realty misturam trabalho com diversão e dominam o mercado imobiliário de alto padrão em Tampa.

Elite Histórias Breves: Phillipe Caye Felipe – 15 de dezembro

Enquanto Cayetana tentava superar o ex-namorado com a ajuda de seu novo amigo Felipe, o príncipe reaparece em sua vida.

Superstore: Uma Loja de Inconveniências Temporada 6 – 15 de dezembro

A série volta para a sexta e última temporada com episódios ambientados e gravados durante a pandemia.

The Witcher: Temporada 2 – 17 de dezembro

A série épica de monstros, magia e destino volta para a segunda temporada. Estrelada por Henry Cavill.

Elite Histórias Breves: Samuel Omar – 20 de dezembro

Quando Samuel é ameaçado de despejo da casa de sua infância, Omar faz uma proposta tentadora para conseguir dinheiro.

Emily em Paris: Temporada 2 – 22 de dezembro

Mais diversão. Mais moda. E mais desafios. Paris parece cada vez mais aconchegante, mas as consequências de uma noite de paixão podem tirar Emily do eixo rapidinho.

Elite Histórias Breves: Patrick – 23 de dezembro

A viagem de Patrick para uma cabana na floresta no fim do ano tem consequências inesperadas e significativas.

Nosso Eterno Verão – 24 de dezembro

Anos após filmarem um documentário viral na escola, dois ex-amantes voltam para a frente das câmeras e para a vida um do outro.

Café com Aroma de Mulher – 29 de dezembro

Este remake da novela clássica de 1994 conta a história de amor entre a apanhadora de café Gaviota e Sebastián, herdeiro da aristocracia cafeeira.

Gente Ansiosa – 29 de dezembro

Um assaltante de banco fracassado se tranca em um apartamento com um corretor de imóveis, dois viciados em decoração, uma grávida, um milionário suicida e um coelho.

Kitz – 30 de dezembro

Buscando vingança contra a garota que considera responsável pela morte do irmão, uma garçonete se infiltra no reluzente mundo das adolescentes ricas.

Cobra Kai: Temporada 4 – 31 de dezembro

Décadas depois da competição que mudou suas vidas, a rivalidade entre Johnny e Daniel está de volta nesta continuação da trilogia Karatê Kid.

Queer Eye: Temporada 6 – 31 de dezembro

O reality vencedor do Emmy volta para a sexta temporada.

Fique Comigo – 31 de dezembro

Um novo mistério de Harlan Coben, que mistura muitas intrigas, dramas novelescos e segredos de arrepiar.

Documentários e especiais que chegam na Netflix em dezembro de 2021

La casa de papel: De Tóquio a Berlim: Temporada 2 – 3 de dezembro

É o fim de uma era para os showrunners, atores e atrizes de “La Casa de Papel”, que contam segredos das filmagens e se despedem da aclamada série.

A Ótica do Cinema – 6 de dezembro

Amantes do cinema examinam momentos cinematográficos que mudaram para sempre suas vidas nesta coleção de ensaios visuais. Com produção de David Fincher e David Prior.

É O AMOR: Família Camargo – 9 de dezembro

Cercados pela família e amigos, Zezé Di Camargo e a filha Wanessa se reúnem para trabalhar juntos em um novo álbum neste reality intimista.

O Fascinante Mundo dos Corais – 16 de dezembro

Um bebê baiacu atravessa um assombroso mundo microscópico de criaturas fantásticas em busca de um lar na Grande Barreira de Corais.

Cena do Crime – O Assassino da Times Square – 29 de dezembro

Uma nova parte da série documental sobre crimes contemporâneos que têm relações arrepiantes com locais historicamente assombrados.

Filmes e séries de crianças e família que chegam em dezembro de 2021 na Netflix

Kayko e Kokosh – 1 de dezembro

Dois guerreiros fazem de tudo para defender a aldeia de Mirmilville dos ataques dos Cavaleiros Desprezíveis.

Kayko e Kokosh: Temporada 2 – 1 de dezembro

De uma viagem com tudo pago a uma extravagante festa de debutante, Kayko e Kokosh continuam a viver muitas desventuras.

Jurassic World: Acampamento Jurássico: Temporada 4 – 3 de dezembro

Os jovens saem do acampamento na Ilha Nublar e acabam chegando a um terreno desconhecido repleto de ameaças – e segredos bem guardados.

Shaun, o Carneiro: Aventura de Natal – 3 de dezembro

Shaun se mete em confusão, e a fazenda toda embarca em uma aventura de Natal que conta até com um trenó!

O Mundo dos Centauros: Temporada 2 – 7 de dezembro

Égua sai em missão para criar um exército e derrotar o Rei de Lugar Nenhum. Não vai ser fácil, mas ela tem os amigos ao seu lado e a Cavaleira que a espera em casa.

Vai, Cachorro. Vai!: Temporada 2 – 7 de dezembro

Nesta temporada, os filhotes aventureiros Tag e Scoochi vão a toda parte, dos arredores incríveis da Cachorrolândia até as luzes brilhantes de Dog York City!

Velozes & Furiosos – Espiões do Asfalto: Temporada 6 – 17 de dezembro

A última temporada leva os Espiões do Asfalto mundo afora dos Alpes ao Ártico e de volta a Los Angeles — na batalha contra o pior dos inimigos.

Animes que chegam na Netflix em dezembro de 2021

JoJo’s Bizarre Adventure – 1 de dezembro

Jolyne e seus companheiros enfrentam novos usuários de Stand na Penitenciária Green Dolphin Street, dando continuidade ao legado da família Joestar.

Aggretsuko: Temporada 4 – 16 de dezembro

Retsuko tenta impedir que Haida cometa o maior erro de sua vida depois que o novo presidente da empresa leva o escritório a um novo extremo.