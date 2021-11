La Casa de Papel rouba a cena em semana de 37 lançamentos na Netflix

A semana de 29 de novembro a 5 de dezembro traz o grande lançamento da segunda parte da quinta temporada de La Casa de Papel. O seriado espanhol rouba a cena de outras estreias na Netflix.

Os episódios chegam apenas em 3 de dezembro. Como está confirmado, é o fim definitivo da história do Professor e dos outros personagens.

Até a chegada do seriado, a Netflix dá outras opções aos assinantes. Uma delas é Ataque dos Cães, filme com Benedict Cumberbatch, o Doutor Estranho da Marvel, que está sendo aclamado pela crítica.

Há ainda a terceira temporada de Perdidos no Espaço. A série também termina na Netflix com esses capítulos.

Confira abaixo os lançamentos da Netflix para semana entre 29 de novembro e 5 de dezembro.

14 Montanhas, 8 Mil Metros e 7 Meses – 29 de novembro

Nimsdai Purja, um destemido montanhista nepalês, embarca numa jornada aparentemente impossível: conquistar, em sete meses, todos os 14 picos de 8.000 metros do mundo.

Se Organizar Direitinho… – 30 de novembro

Uma comédia sobre o despertar sexual dirigida e coescrita por Paco Caballero (Encontros).

Viagem ao Topo da Terra – 30 de novembro

Um fotojornalista que investiga a primeira expedição ao Everest acaba se envolvendo na busca por um respeitado alpinista que desapareceu.

Onde eu Moro – 30 de novembro

Histórias comoventes de moradores de rua dos Estados Unidos compõem este retrato cinematográfico sobre uma imensa e urgente crise humanitária.

Seus Olhos Dizem – 30 de novembro

Ela perdeu a visão em um acidente. Ele é um ex-lutador com histórico complicado. Juntos, eles encontram consolo, mesmo quando o tempo ameaça separá-los.

Universo Z (Temporada 2) – 30 de novembro

Acompanhe Zi em um mundo colorido, onde ela faz artesanato, brinca e se diverte com a ajuda de dois amigos especiais: um tablet e um computador.

Vem Dançar com Universo Z (Temporada 2) – 30 de novembro

Zi, Taby e Seu P.U. convidam você para dançar, cantar e se divertir nesta coleção de clipes musicais coloridos e canções contagiantes.

Mo Amer: Mohammed no Texas – 30 de novembro

Direto de Houston, sua cidade natal, Mo Amer faz piadas sobre o pânico da pandemia, Bradley Cooper, homus e a sutil arte de xingar em árabe.

O Mundo Colorido do Charlie (Novas temporadas) – 30 de novembro

Charlie cria histórias divertidas usando formas diferentes. Agora, ele precisa da sua ajuda! Embarque em uma série de aventuras nos lugares mais variados.

JoJo’s Bizarre Adventure – 1 de dezembro

Jolyne e seus companheiros enfrentam novos usuários de Stand na Penitenciária Green Dolphin Street, dando continuidade ao legado da família Joestar.

Don’t Go Breaking My Heart – 1 de dezembro

Uma analista de banco de investimento se envolve num triângulo amoroso com um arquiteto que bebe demais e com um promíscuo colega, que logo será o chefe dela.

Guerreiros do Céu e da Terra – 1 de dezembro

O tenente Li abandonou seu posto no exército imperial. Agora, cabe ao guerreiro japonês Lai Qi trazê-lo de volta ou acabar com ele de vez.

O Favorito – 1 de dezembro

A campanha presidencial do candidato Gary Hart (Hugh Jackman) em 1988 sofre um impacto sem precedentes depois que rumores de traição vêm à tona.

Perdidos no Espaço: Temporada 3 – 1 de dezembro

Nesta épica temporada final, os Robinsons precisam agir na velocidade da luz para se reunir e proteger Alpha Centauri de uma invasão de robôs.

Kayko e Kokosh – 1 de dezembro

Dois guerreiros fazem de tudo para defender a aldeia de Mirmilville dos ataques dos Cavaleiros Desprezíveis.

Kayko e Kokosh: Temporada 2 – 1 de dezembro

De uma viagem com tudo pago a uma extravagante festa de debutante, Kayko e Kokosh continuam a viver muitas desventuras.

My Hero Academia O Filme: 2 Heróis – 1 de dezembro

All Might e Deku visitam uma ilha artificial chamada I-Island e lutam contra um vilão que fez a cidade toda refém.

Celular: Um Grito de Socorro – 1 de dezembro

Um homem recebe a ligação de uma desconhecida que busca desesperadamente alguém que ajude ela e a sua família a escaparem das garras de um louco que a sequestrou.

Se Beber Não Case: Parte 3 – 1 de dezembro

Os rapazes voltam para Las Vegas mais uma vez para viver uma aventura muito louca envolvendo medicamentos, o Sr. Chow e ninguém menos que um chefe da máfia.

The Cleanse – 1 de dezembro

Um homem em busca da felicidade participa de um retiro onde bebidas especiais prometem purificação. Cuidado: podem haver efeitos colaterais.

Ataque dos Cães – 1 de dezembro

Um fazendeiro dominador, mas carismático, passa a intimidar a nova esposa do irmão e o filho adolescente dela até que segredos antigos vêm à tona. Com Benedict Cumberbatch e Kirsten Dunst.

Segredos nas Paredes – 1 de dezembro

Dois irmãos descobrem um buraco misterioso na parede da casa dos avós, e acontecimentos assustadores passam a revelar segredos sobre a família.

A Serpente Verde – 1 de dezembro

Ao tentar libertar a irmã das garras de Fahai, Xiao Qing chega em uma cidade distópica e encontra um homem misterioso que não se lembra do passado.

Senninha na Pista Maluca – 1 de dezembro

Senninha e seus amigos descobrem um mundo de fantasia e diversão ao correrem em uma pista que muda o tempo inteiro. Apertem os cintos e preparem-se para uma corrida muito louca.

Um Crush para o Natal – 2 de dezembro

Peter pede que o melhor amigo finja ser seu namorado para o Natal. Só que os planos e os sentimentos mudam quando a família dele tenta bancar o cupido.

Coiotes – 2 de dezembro

Durante um acampamento na floresta, um grupo de escoteiros encontra diamantes, colocando a amizade entre eles à prova e suas vidas em perigo.

Faça Chuva ou Faça Sol (temporada 1) – 2 de dezembro

Dois sobreviventes de uma tragédia contam um com o outro para tentar superar traumas e reconstruir um futuro de esperança.

Canta Escalona (temporada 1) – 2 de dezembro

A série narra a vida do compositor Rafael Escalona, que sem formação musical alguma se tornou a maior referência do mundo do vallenato colombiano.

La casa de papel: De Tóquio a Berlim: Temporada 2 – 3 de dezembro

É o fim de uma era para os showrunners, atores e atrizes de “La Casa de Papel”, que contam segredos das filmagens e se despedem da aclamada série.

Azul Cobalto – 3 de dezembro

Um aspirante a escritor e sua irmã se apaixonam pelo enigmático inquilino da casa onde vivem, mas as consequências vão abalar as estruturas da família.

Maré Alta – 3 de dezembro

A privilegiada Laura dorme com um homem responsável pela obra da sua casa. Mas, depois que ele desaparece, sua equipe passa a questioná-la.

A Fita Cassete – 3 de dezembro

Em 1999, a jovem Beverly encontra uma fita quebrada gravada pelos pais falecidos. Então ela vai atrás das músicas e aprende mais sobre a mãe e o pai.

Jurassic World: Acampamento Jurássico: Temporada 4 – 3 de dezembro

Os jovens saem do acampamento na Ilha Nublar e acabam chegando a um terreno desconhecido repleto de ameaças – e segredos bem guardados.

Shaun, o Carneiro: Aventura de Natal – 3 de dezembro

Shaun se mete em confusão, e a fazenda toda embarca em uma aventura de Natal que conta até com um trenó!

La Casa de Papel: Parte 5, Volume 2 – 3 de dezembro

O risco não poderia ser maior para o Professor. Em apuros, ele corre para tirar o ouro e, mais importante, sua equipe do banco.

Saindo do Armário com Colton Underwood – 3 de dezembro

O ex-jogador da NFL e estrela de “Bachelor”, Colton Underwood, embarca na jornada para abraçar sua nova vida como membro da comunidade LGBTQIA+.

Por enquanto, não há lançamentos nos dias 4 e 5 de dezembro na Netflix.