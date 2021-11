Netflix tem fim de semana tímido com 11 lançamentos

O fim de semana da Netflix entre 26 a 28 de novembro é tímido. A plataforma tem 11 lançamentos, mas nenhum deles está no pacote de títulos aguardados do streaming.

Por isso, o período pode ser de surpresas para os assinantes. Os dois principais filmes do fim de semana são Um Castelo para o Natal, estrelado por Brooke Shields, de A Lagoa Azul, e Mimadinhos, comédia que chega da França.

Entre as séries, o destaque fica para Elfos. Temática do Natal, a produção é na verdade um terror.

Confira abaixo todos os lançamentos da Netflix entre os dias 26 e 28 de novembro.

Um Castelo para o Natal – 26 de novembro

Uma escritora americana quer comprar um castelo na Escócia, mas o dono mal-humorado não quer fazer negócio com ela. Um grande impasse com desfecho surpreendente.

School of Chocolate (Temporada 1) – 26 de novembro

Oito profissionais estudam a arte do chocolate com um famoso chocolateiro. Mas só uma pessoa será a melhor da classe e ganhará uma chance imperdível.

O Desaparecimento de Birgit Meier (Temporada 1) – 26 de novembro

O caso do desaparecimento de Birgit Meier, em 1989, ficou marcado pelos erros da polícia. Mas seu irmão nunca desistiu de lutar pela verdade.

Mimadinhos – 26 de novembro

Três irmãos mimados são forçados a trabalhar depois que o pai finge perder tudo para ensinar uma lição aos filhos.

Angèle – 26 de novembro

Com suas próprias palavras, a estrela do pop belga Angèle reflete sobre a vida e as esperanças enquanto equilibra as lágrimas, as alegrias e a solidão da fama.

Light the Night – 26 de novembro

Numa famosa boate japonesa na Taipei dos anos 1980, as moças que trabalham no local vivem o amor e as dificuldades da vida.

Era Uma Vez: Anastasia – 27 de novembro

Após escapar de uma ameaça por um portal do tempo, uma princesa busca uma maneira de salvar a sua família com a ajuda de uma adolescente na América dos anos 80.

Papai Noel em Treinamento – 27 de novembro

Dois elfos peculiares são enviados ao Polo Norte para treinar o próximo Papai Noel, só que o escolhido é um homem rabugento que odeia o Natal.

Polônia à Flor da Pele – 28 de novembro

Na Polônia contemporânea, pessoas de diversas classes sociais enfrentam situações aparentemente comuns que acabam por tirá-las do sério.

Elfos – 28 de novembro

Uma família viaja a uma ilha remota num arquipélago da Dinamarca buscando se reaproximar. Acontece que o lugar é habitado por seres monstruosos que inspiraram mitos e folclores: os elfos.