Nova série Star Wars, Will Smith e mais nas estreias de dezembro de 2021 no Disney+

O Disney+ revelou os lançamentos de dezembro de 2021. Alguns destaques são a série O Livro de Boba Fett, que faz parte do universo Star Wars, e também Bem Vindos À Terra, uma série documental com Will Smith.

O Livro de Boba Fett é mais uma produção a aumentar o universo de Star Wars na plataforma. O Disney+, por exemplo, já conta com The Mandalorian.

Além dessas produções, o mês segue com capítulos inéditos de séries em andamento. Uma delas é Gavião Arqueiro, seriado da Marvel que está no serviço de streaming.

Ainda do MCU, a série documental Avante ganha dois novos episódios. Em 22 de dezembro, sobre os bastidores de Eternos, e em 29 de dezembro, sobre o próprio Gavião Arqueiro.

Confira abaixo os lançamentos de dezembro de 2021 no Disney+.

Diário de Um Banana – 3 de dezembro

O primeiro livro da série de Jeff Kinney, de grande êxito a nível mundial, chega ao Disney+ em forma de uma nova aventura em animação: Diário de um Banana. Greg Heffley é um garoto fracote, mas ambicioso, com uma grande imaginação e grandes planos para ficar rico e famoso, tudo o que ele precisa fazer é sobreviver nada mais e nada menos do que ao ensino médio. Para complicar as coisas, o melhor amigo de Greg, o adorável Rowley, parece deslizar sem contratempos pela vida tendo êxito em tudo sem esforço qualquer.

À medida que os detalhes de suas tentativas hilárias e muitas vezes desastrosas de se encaixar na sociedade preenchem as páginas de seu diário, Greg aprende a valorizar os amigos verdadeiros e a satisfação que vem de defender o que é certo. Dirigida por Swinton Scott (Futurama) e escrita e produzida por Jeff Kinney, Diário de Um Banana conta com as vozes, em sua versão original em inglês, de Brady Noon (Nós Somos os Campeões) como Greg Heffley, Ethan William Childress (Mixed-ish) como Rowley Jefferson, e Chris Diamantopoulos (Silicon Valley) como Frank Heffley.

The Most Magical Story on Earth: 50 Years of Walt Disney World – 8 de dezembro

Em comemoração ao 50º aniversário do Walt Disney World Resort. O público é levado a uma jornada histórica que abrange meio século, e muito mais, no Walt Disney World, na Flórida.

Com imagens espetaculares e apresentações musicais, acompanhadas pela renomada Orquestra Filarmônica de Orlando; além de entrevistas com atores, atrizes e atletas icônicos, membros do elenco do Walt Disney World, criadores da Disney e executivos do passado e do presente, todos estes que desempenharam o papel inigualável de espalhar magia ao longo desses anos.

Bem Vindos À Terra – 8 de dezembro

A série visualmente deslumbrante da National Geographic para Disney + acompanha o duas vezes indicado ao Oscar Will Smith em uma aventura extraordinária única na vida ao redor do mundo para explorar as maiores maravilhas da Terra e revelar seus segredos mais escondidos.

Na série, Will é liderado por distintos exploradores em uma jornada extraordinária para observar pessoalmente alguns dos espetáculos mais emocionantes do planeta, de vulcões que rugem silenciosamente a desertos que se movem imperceptivelmente, a animais que formam grandes rebanhos com sua própria mente.

Comidas Inimagináveis – 15 de dezembro

Apresentada por Keke Palmer, uma atriz de múltiplos talentos e ganhadora de um prêmio Emmy, Comidas Inimagináveis é uma série de competição imersiva internacional em que artistas com habilidades extraordinárias criam extravagantes obras de cena e enormes esculturas feitas totalmente de comida. Desde verduras e manteiga até queijo e frutas, estes elementos da vida cotidiana são transformados em obras de arte.

Cada episódio tem como tema uma icônica propriedade intelectual da Disney e as construções feitas com alimentos são uma extensão deste mundo. A fundadora de Flour Shop, Amirah Kassem, e o fundador de City Cakes da cidade de Nova York, o chef Benny Rivera, são os especialistas em food art da série. Comidas Inimagináveis é uma produção da Endemol Shine North America. Além de Palmer, os produtores executivos são Josh Silberman e Sarah Happel Jackson, junto com Sharon Levy, DJ Nurre e Michael Heyerman, da Endemol Shine North America.

O Livro de Boba Fett – 29 de dezembro

Livro de Boba Fett, uma emocionante aventura Star Wars, começa com o lendário caçador de recompensas Boba Fett e a mercenária Fennec Shand navegando pelo lado criminoso da galáxia de volta às areias de Tatooine para reivindicar seu direito ao território que já foi governado por Jabba, O Hutt e seu sindicato do crime.

The Rescue – 31 de dezembro

The Rescue narra a história contra todas as probabilidades que paralisou o mundo em 2018: o ousado resgate de doze meninos e seu treinador de dentro de uma caverna inundada no norte da Tailândia. “The Rescue” ilumina o mundo de alto risco do mergulho em cavernas, a incrível coragem e compaixão dos resgatadores e a humanidade compartilhada da comunidade internacional que se uniu para salvar os meninos.

Especial de Natal

A Era do Gelo: Especial de Natal – 3 de dezembro

Quando Sid acidentalmente arruína as tradições de Natal de Manny, ele é informado de que estará na lista de mau comportamento do Papai Noel. Para defender sua causa diretamente com o Papai Noel, Sid segue para o Pólo Norte.

Campanhas Natalinas: Um Especial de Natal do Mickey Mouse – 10 de dezembro

Donald decide ficar em casa nas férias, em vez de voar para um lugar mais quente. Para celebrar este momento especial, Mickey espera fazer do primeiro Natal de Donald o melhor Natal de todos!

De Novo Natal? – 17 de dezembro

Rowena vive um Natal monótono e decide pedir a um Papai Noel vizinho que lhe dê uma segunda chance. Assim, Rowena inesperadamente se encontra vivendo o dia de Natal várias vezes seguidas.

O desejo de Natal do Mickey e Minnie – 24 de dezembro

Todo Natal, Mickey, Minnie e sua turma comemoram juntos para compartilhar suas tradições. Mas este ano, eles estão em todo o mundo, e é uma corrida louca para chegar em casa a tempo.

Mais lançamentos do Disney+ em dezembro de 2021

1 de dezembro

Amphibia (série) – Temporada 2

10 de dezembro

A Família Craft em Uma Aventura das Arábias

15 de dezembro

Puppy Dog Pals- Temporada 3

Apollo: Reconstruindo a Jornada Espacial – Temporada 1

22 de dezembro

Spidey e seus Amigos Espetaculares – Temporada 1

Em Busca das Cobras- Temporada 1

Sobrevivente Primitivo – Temporada 5

Zombies: Addison’s Moonstone Mystery

29 de dezembro

Disney Junior T.O.T.S – Temporada 2

Elena de Avalor – Temporada 3

Positive Energy – Temporada 1

31 de dezembro

Península Mitre