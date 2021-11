Verdades Secretas 2: Globo desmente boatos sobre saída de Camila Queiroz

A saída de Camila Queiroz de Verdades Secretas 2 pegou todos de surpresa. Por meio de uma matéria no Gshow, a Globo tratou de desmentir alguns boatos em torno da polêmica, e aqui estão algumas informações que foram abordadas.

Camila Queiroz era a protagonista da produção. Para tornar tudo ainda mais complicado, Verdades Secretas 2 ainda está em pleno andamento.

Com a saída da estrela, a Globo deverá encontrar uma maneira de concluir a história de sua personagem na trama. Muitas são as especulações em torno disso, mas ainda não se sabe exatamente como irá acontecer.

Continue lendo para conferir alguns pontos importantes que foram levantados na matéria do Gshow que desmentiu boatos sobre a saída de Camila Queiroz do elenco de Verdades Secretas 2.

Camila Queiroz não foi demitida

Segundo o Gshow, Camila Queiroz não foi demitida do elenco de Verdades Secretas 2. Acontece que a atriz tinha um contrato que acabou chegando ao fim antes de as gravações serem totalmente finalizadas.

Globo e Camila Queiroz chegaram a negociar uma extensão contratual, mas não houve um acordo entre ambas as partes. Portanto, não houve demissão, e sim o fim de um contrato.

A Globo não pretende processar Camila Queiroz

A matéria explica ainda que a Globo não tomou a decisão de processar Camila Queiroz. O tema, aparentemente, sequer está em debate.

A atriz ainda deve aparecer no amigo oculto do Fantástico

Em meio à polêmica de Verdades Secretas 2, surgiu a especulação de que Camila Queiroz seria removida do quadro do amigo oculto do Fantástico. A Globo esclarece, no entanto, que a atriz já gravou a sua participação, que está mantida.

Camila Queiroz não chegou a gravar participação na vinheta de fim de ano

A Globo também negou que Camila Queiroz tenha sido cortada de sua famosa vinheta de fim de ano. A atriz, na verdade, não chegou a gravar uma participação.

Globo não ordenou que seus portais evitassem notícias sobre a atriz

A Globo desmentiu que tenha havido uma orientação para que seus portais deixassem de publicar notícias sobre Camila Queiroz. Um rumor indicava que havia sido determinada uma ordem para que qualquer assunto relacionado à atriz fosse evitado.

Verdades Secretas 2 está disponível pelo Globoplay.