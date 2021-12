13 grandes detalhes do teaser trailer de Doutor Estranho 2

A Marvel divulgou o teaser trailer completo de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2). Como esperado, o vídeo traz muitas referências do MCU e dos quadrinhos.

O filme será a primeira aventura do Doutor Estranho após Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa. Até por isso, alguns espectadores da Marvel esperam que as histórias tenham alguma relação.

Inicialmente, o que se sabe é que o Doutor Estranho descobre mais sobre o multiverso, tendo como aparente vilão o Barão Mordo. Para o ex-colega do Mago dos Vingadores, Stephen Strange é a verdadeira ameaça do universo.

Para essa aventura, o Doutor Estranho conta com a ajuda da Feiticeira Escarlate, vista pela última vez em WandaVision e vivendo isolada desde então.

Confira abaixo os 13 grandes detalhes do teaser trailer de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2).

Doutor Estranho entra no multiverso

Pelo visual do personagem, o Doutor Estranho principal do MCU entra em uma outra realidade. Aparentemente, ela pode ser a da versão do herói em What If?, série do Disney+, que devastou a Terra e ficou sozinho.

Christine Palmer volta e se casa

Christine Palmer é o interesse amoroso do Doutor Estranho na Marvel, com indicativos no primeiro filme. Rachel McAdams retorna ao papel e se casa – não sendo com Stephen Strange. Na cena, a personagem está entrando na igreja e o herói dos Vingadores está entre os convidados.

Nova heroína da Marvel em Doutor Estranho 2

America Chavez, ou a Miss América, é uma heroína do multiverso que tem poderes como super-velocidade, força sobre-humana, capacidade de voar e o principal: a habilidade de abrir portais para outros universos. É assim que ela surge na Marvel, chegando de uma dimensão onde só existem mulheres.

Wong em apuros

No começo do teaser trailer da Marvel, Wong, que agora é o Mago Supremo do MCU, está em perigo. Pelo restante do trailer, parece que o personagem de Doutor Estranho 2 está lutando contra o Barão Mordo.

Personagem passando pelo multiverso

Em uma rápida cena do vídeo, um personagem vestido de mago parece estar voando pelo multiverso. Pela mecha grisalha no cabelo, pode ser alguma versão do Doutor Estranho.

Wanda é chamada para ajudar

Desde os eventos de WandaVision, a Feiticeira Escarlate vive isolada estudando o Darkhold, o Livro dos Pecados, que conta com uma magia sombria. Esse isolamento termina com a chegada do Doutor Estranho. Em comparação com a cena final da série que está no Disney+, um bom tempo se passou desde os eventos do seriado.

As portas do multiverso

Na cena, o Doutor Estranho está com America Chavez e com Christine Palmer, que pode ser uma variante. O trio parece estar em mais uma passagem pelo multiverso.

Barão Mordo continua com a missão dele

Desde o fim do primeiro Doutor Estranho, o Barão Mordo decidiu que mataria todos os magos do universo. Se ele sabe do multiverso, essa missão deve evoluir. O personagem volta e parece atacar o herói dos Vingadores, Wong e outros personagens.

Traje sombrio da Feiticeira Escarlate

O teaser trailer de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura mostra a Feiticeira Escarlate no novo traje dela. A heroína da Marvel parece ter um momento de meditação com o perigoso livro.

Minotauro Rintrah está no vídeo

Em um momento de luta, o minotauro Rintrah, mais um personagem tirado dos quadrinhos da Marvel, pode ser visto. Nas HQs, Stephen Strange o procura para que a Capa da Levitação seja arrumada.

Doutor Estranho de What If?

O Doutor Estranho principal da Marvel não tem a habilidade de conjurar tentáculos de monstros. Quem consegue fazer isso é a versão maligna de What If?, série animada do Disney+. Com isso, pelo traje visto nessa cena, pode ser que as variantes do mago acabem trabalhando em conjunto.

Gargantos também está no teaser trailer de Doutor Estranho 2

Uma outra ameaça que deve ter ligação com o multiverso é a criatura marinha Gargantos. A grande importância dele no filme pode ser a ligação com Namor, o Rei de Atlantis da Marvel.

Doutor Estranho maligno é confirmado

O Doutor Estranho de What If? parece ter papel importante em No Multiverso da Loucura. No desenho, após perder Christine Palmer, essa versão volta no tempo e absorve todos conhecimentos das artes místicas, incluindo monstros. Todo poder dele faz com que o universo dele seja aniquilado.

Ao que parece, o cenário visitado por Doutor Estranho no começo do teaser trailer pode ser o encontro com essa variante dele mesmo. Sendo assim, como indicado antes, os dois podem realmente acabar trabalhando juntos.

Novo filme da Marvel, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) chega em 6 de maio de 2022.

