5 provas que o Doutor Estranho de Homem-Aranha 3 foi trocado por uma variante

Alerta de spoilers

Nos trailers de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, os fãs da Marvel e Sony ficaram com a impressão de um Doutor Estranho diferente. Para muitos, essa ideia se manteve com o longa do MCU e há provas do filme que podem comprovar essa troca do original de Vingadores por uma variante.

Em Homem-Aranha 3, o Homem-Aranha de Tom Holland pede ajuda para o Doutor Estranho para que todos esqueçam quem é Peter Parker. De forma perigosa, o Mago Supremo aceita, mas o feitiço dá errado, abrindo uma brecha no multiverso.

Continua depois da publicidade

Pulando para cena pós-créditos que tem a prévia de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), o vídeo da Marvel confirma que variantes dele vão aparecer. Uma é a maligna, já vista no Disney+ com a série What If?.

Confira abaixo as cinco provas de que o Doutor Estranho foi trocado por uma variante em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, ou Homem-Aranha 3.

Doutor Estranho estava mais arrogante

A arrogância é um traço do Doutor Estranho na Marvel. Mas, desde o filme solo dele, essa característica foi aliviada e se transformou mais em um tom irônico, além de uma forma do mago do MCU mostrar que tem grandes deveres.

Em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, Stephen Strange parece mais arrogante que o normal. Antes, em Thor: Ragnarok ou em Vingadores: Guerra Infinita e Vingadores: Ultimato, o herói sempre acabou fazendo o certo, mesmo que provocando os colegas.

No começo do filme de Tom Holland parece existir uma contradição nesse histórico. Apenas no fim do filme é que o Doutor Estranho parece voltar ao normal.

Versão maligna do Doutor Estranho já existe no MCU

A série animada What If?, do Disney+, mostra o que aconteceria com o Doutor Estranho caso ele se corrompesse. Ao não conseguir trazer Christine Palmer de volta nesse universo alternativo do MCU, o herói dos Vingadores acaba com o próprio mundo ao absorver todos poderes místicos conhecidos.

A animação também mostra que essa versão, mesmo presa no multiverso, ainda consegue se movimentar entre outras realidades, o que é comprovado novamente com o teaser mostrado.

Comportamento diferente do Doutor Estranho

Quando Peter Parker encontra o Doutor Estranho, o herói parece desligado e rebelde das funções dele como mago. Mesmo não sendo mais o Mago Supremo, não parece ser comum para o personagem mudar a personalidade dessa forma após os eventos de Vingadores: Ultimato.

Doutor Estranho errou mesmo o feitiço em Homem-Aranha 3?

O Doutor Estranho é crucial para batalhar contra Thanos. Com todo poder dele, parece um tanto confuso um feitiço dar errado por uma ou outra interrupção do adolescente Peter Parker.

E se esse Doutor Estranho se aproveitou da situação para abrir a brecha no multiverso? Ele pode ter a própria missão, ainda mais que estaria vindo de uma outra realidade em busca de algo que ainda deve ser mostrado em Doutor Estranho 2.

Doutor Estranho tem pensamento diferente sobre a morte

Em todos filmes até Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, o Stephen Strange de Benedict Cumberbatch sempre se mostrou um pacifista. O herói dos Vingadores não gosta de resolver a situação matando os vilões.

Mas, em Homem-Aranha 3, a trama da Marvel e Sony faz o personagem querer acabar logo com os adversários. O comportamento reforça que tudo poderia fazer parte de um plano de um outro Doutor Estranho, que é enfim afastado da história quando o Peter Parker o vence em uma luta.

Nesse caso dentro da teoria, o Doutor Estranho verdadeiro, que aparece no fim, pode não ter contado nada para não preocupar os heróis que lidavam com um problema grande também.

Por enquanto, obviamente, é uma teoria. Mas, pode ser que se confirme em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2).

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa está nos cinemas. Já Doutor Estranho 2 chega em 6 de maio de 2022.

Clique aqui para assinar o Disney+ e ficar por dentro de produções da Marvel.