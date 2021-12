5 séries canceladas da Netflix que mereciam mais de uma temporada

Se The Office fosse cancelada na criticada primeira temporada, os fãs nunca teriam uma das melhores séries de comédia da TV. Mas, na Netflix, muitos seriados não ganham essa segunda chance e são cortados logo no primeiro ano.

Não que algum deles pudesse se transformar em The Office, que virou um fenômeno. Mas, há algumas séries que poderiam mostrar um pouco mais e mereciam uma segunda temporada.

Pensando nisso, mostramos abaixo cinco séries que mereciam ganhar ao menos uma renovação. Todas elas foram canceladas na Netflix com apenas uma temporada.

Daybreak

Na saturação de séries de zumbis, Daybreak acabou ficando com apenas uma temporada. Porém, a série de comédia que mistura The Walking Dead e Mad Max merecia mostrar mais, levando em conta o olhar único para um apocalipse zumbi.

O seriado foca na vida de estudantes durante um apocalipse. No meio da sobrevivência está um garoto que quer reencontrar a amada.

Apocalipse V

Ian Somerhalder voltou ao gênero de vampiros na Netflix com Apocalipse V após o sucesso com The Vampire Diaries. A trama segue um cientista, interpretado pelo ator, em busca de uma cura para um vírus que transforma humanos nas terríveis criaturas.

Fugindo de The Vampire Diaries e Crepúsculo, Apocalipse V não romantiza as criaturas. A série foca no lado monstruosa dos vampiros e a luta para manter qualquer traço de humanidade. Ao mesmo tempo, há a batalha pessoal do cientista em ver o melhor amigo sendo atingido pela doença.

Cursed: A Lenda do Lago

Na série medieval da Netflix, Katherine Langford, de 13 Reasons Why, se torna Nimue, uma guerreira dos contos arturianos. Ao lado de um mercenário Arthur, ela deve encontrar Merlin para entregar a lendária Excalibur.

A Netflix trouxe uma nova visão para uma lenda conhecida, o que parece ter funcionado já que Cursed se manteve em alta nas primeiras semanas após o lançamento. Mesmo assim, parece não ter sido o suficiente para a continuidade do seriado medieval, que ficou com a história incompleta.

Os Irregulares de Baker Street

Produções de Sherlock Holmes são populares e ganham diferentes versões. A Netflix trouxe um outro lado delas, focando no grupo de ajudantes do Dr. Watson e do detetive famoso.

Nessa série, que envolve muitas lendas antigas e até a monarquia, esses jovens devem investigar casos sobrenaturais. Mesmo com audiência e esse foco diferente, a Netflix decidiu não seguir com Os Irregulares de Baker Street.

I’m Not Okay With This

Baseada na minissérie de mesmo nome de Charles Forsman, a série da Netflix seguiu a jovem Sydney. Na trama, a protagonista lida com a turbulência do ensino médio, a descoberta da sexualidade e uma trágica morte familiar – tudo ao mesmo tempo em que descobre ter poderes.

O humor único da série e a protagonista cativaram o público da Netflix, tanto que o seriado inicialmente foi renovado. Mas, por conta da pandemia acabou cancelado por ser considerado com custo alto.

As séries mencionadas acima seguem com uma única temporada na Netflix.