6 previsões de Os Simpsons que se tornaram reais em 2021

Os Simpsons sempre é lembrado pela lenda de fazer previsões sobre o mundo real. De fato, há muitas coincidências entre acontecimentos do desenho e eventos da realidade.

Em 2021, o assunto voltou a chamar atenção algumas vezes. As previsões fizeram sucesso principalmente em janeiro, por conta do cenário político.

Porém, tirando esse assunto, quase sempre tocado em Os Simpsons, outros momentos também ganharam destaque. Aparentemente, a série animada que está no Star+ acertou de novo.

Confira abaixo seis previsões de Os Simpsons que se tornaram reais em 2021.

Joe Biden é eleito contra Donald Trump e assume dívida

No episódio de 2000, Bart To The Future, Lisa é a primeira presidente mulher dos Estados Unidos. A previsão é de que ela assume no lugar de Donald Trump e deve lidar com dívidas deixadas. Em 2021, a realidade foi muito parecida após Joe Biden também entrar na presidência no lugar do ex-apresentador de reality show.

Tom Hanks fazendo apresentação para governo dos EUA

Os fãs acharam uma ligação envolvendo Tom Hanks. Em 2021, por conta da pandemia e o motim no Capitólio em janeiro, a entrada de Joe Biden no governo se deu por um evento feito para TV. O astro ficou com a apresentação.

No filme de 2007 de Os Simpsons, Tom Hanks aparece apresentado um programa para o governo dos EUA, em cenário até similar. O personagem diz que “o governo dos EUA perdeu a credibilidade, então precisa pegar um pouco da minha emprestada”.

O figurino de Kamala Harris

Kamala Harris se tornou a primeira vice-presidente mulher dos EUA, logo em governo após o de Donald Trump (como Lisa como primeira presidente em Os Simpsons). No mesmo episódio de 2000, citado na primeira previsão, Lisa aparece com um figurino roxo e um colar, em roupa repetida por Kamala Harris na cerimônia de início dos trabalhos do governo de Joe Biden nos EUA.

The Simpsons predicted it… 👏 — virginatlantic (@VirginAtlantic) July 13, 2021

Richard Branson vai para o espaço

Na 25ª temporada, um empresário igual a Richard Branson é visto flutuando no espaço em Os Simpsons. Em 2021, anos depois da exibição do momento, o Branson da vida real fez uma viagem espacial e apareceu flutuando em uma nave também. Até mesmo a empresa dele, a Virgin Atlantic, chamou atenção para previsão do desenho.

Ataque contra o Capitólio nos Estados Unidos

Em janeiro de 2021, apoiadores da extrema-direita, motivados pelo ex-presidente Donald Trump, tentaram invadir o Capitólio dos EUA para tentar anular a vitória de Joe Biden, que aconteceu a partir do sistema democrático. Acontece que o 31º especial de terror de Os Simpsons trouxe um capítulo ligado às eleições, mostrando um cenário de guerra civil justo em janeiro de 2021.

Did anyone else think of this when they heard about the new 'Omicron' varient? pic.twitter.com/UU0Uy4cNAq — Simpsons Daily Glavins (@simpsons_DG) November 28, 2021

A variante Ômicron tem ligação com Os Simpsons

Os fãs de Os Simpsons garantem que o desenho previu a pandemia do coronavírus em 1993, com o capítulo Marge in Chains, que mostra a Gripe de Osaka invadindo Springfield. Seguindo essa linha, os espectadores acreditam que o universo da animação também acertou sobre a variante Ômicron, que preocupa as autoridades e a população mundial em 2021.

Em Futurama, criada por Matt Groening – que também fez Os Simpsons, aliens de um planeta chamado Ômicron surgem na Terra. Por conta disso, os espectadores conectaram as duas séries para também destacar essa suposta previsão.

Aqui, porém, a situação é que Ômicron é uma letra grega, o que torna essa previsão um pouco forçada.

