7 séries da Netflix para quem é fã de The Witcher assistir

The Witcher lançou a segunda temporada na Netflix, mas como se sabe, os fãs devem maratonar rapidamente a série com Henry Cavill. Felizmente, não faltam opções de títulos para ver em seguida.

O seriado baseado em série de livros e franquia de games volta para uma terceira temporada. Porém, os capítulos podem chegar apenas em 2022 ou 2023.

Continua depois da publicidade

Assim, a lista do que assistir depois também pode ser importante para ocupar o tempo até o retorno de The Witcher.

Por fim, há uma outra razão que torna a lista interessante. A série com Henry Cavill evidenciou como muitos assinantes da Netflix adoram títulos de fantasia.

Com isso, confira abaixo sete séries da Netflix para quem é fã de The Witcher assistir.

Sombra e Ossos

A série de fantasia também é baseada em uma franquia de livros, que fazem parte do universo Grisha. Sombra e Ossos segue Alina, uma órfão que descobre ter poderes extraordinários em um mundo em que a sombra é a grande ameaça. Bem como The Witcher, o seriado tem um universo próprio com regras estabelecidas e personagens de diferentes habilidades. A segunda temporada está confirmada.

Sweet Tooth

Sweet Tooth é baseada nos quadrinhos de mesmo nome da DC, com produção de Robert Downey Jr. na Netflix. Em um mundo pós-apocalíptico, em que existem seres que são misturas de humanos e animais, um menino-cervo parte em busca de um novo começo após perder o pai. A segunda temporada está confirmada.

Ragnarok

Com duas temporadas e mais uma a caminho, Ragnarok mistura a mitologia nórdica com a vida moderna de uma pequena cidade norueguesa. Thor, Loki e outras figuras mitológicas são encarnadas por moradores que devem deter o fim do mundo, ou o Ragnarok.

Alice in Borderland

Baseada em mangá de mesmo nome, Alice in Borderland compartilha com The Witcher o aspecto de gamificação. Nessa trama, um gamer e dois amigos são levados para uma Tóquio paralela, em que devem sobreviver em diversos jogos mortais.

Tribes of Europa

A série da Netflix acompanha uma Europa dividida em tribos em um cenário pós-apocalíptico. No meio de uma guerra entre estados, três irmãos buscam sobreviver, ao mesmo tempo que uma grande ameaça surge no continente. O seriado tem uma temporada por enquanto.

Fate: A Saga Winx

A série da Netflix é inspirada no desenho de O Clube das Winx, mas tenta colocar uma trama mais madura para as fadas no streaming. Uma semelhança clara com The Witcher é que as protagonistas devem enfrentar vilões e até caçar monstros para proteger o mundo mágico que vive escondido da Terra.

Cidade Invisível

A série nacional com Marco Pigossi e Alessandra Negrini mistura o folclore brasileiro com misteriosos assassinatos. Apesar de ser um cenário e uma ambientação bem diferente de The Witcher, Cidade Invisível tem tudo para agradar os fãs com o suspense, a ação e releitura da nossa própria cultura mitológica na telinha da Netflix. O seriado, inclusive, está confirmado para ter uma segunda temporada.

The Witcher e as séries citadas acima estão na Netflix.