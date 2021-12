7 séries da Netflix para suprir o fim de La Casa de Papel

La Casa de Papel terminou na parte dois da quinta temporada na Netflix. Após esse fim, muitos espectadores sentem que perderam uma grande produção, o que é verdade.

Mas, a Netflix tem um catálogo com diversas opções para quem adorou a história de La Casa de Papel. Séries com roubos, planos mirabolantes, ação, emoção e violência não faltam na plataforma.

De sucessos a títulos escondidos no catálogo, que muitos não conhecem, a Netflix dá opções aos assinantes. Confira abaixo as sete séries da Netflix para tomar o lugar de La Casa de Papel após o fim do amado seriado.

Round 6

Não por acaso, a série se tornou a mais popular da Netflix. Assim como La Casa de Papel, Round 6 tem uma trama criativa envolvendo ação, emoção e violência. Na história, pessoas falidas são levadas a um jogo mortal em que o sobrevivente ganha um prêmio milionário. O melhor é que o sucesso sul-coreano deve seguir para uma segunda temporada.

Vis a Vis

O título é perfeito para quem se apaixonou por produções espanholas graças a La Casa de Papel. O seriado acompanha uma mulher que cai na prisão por causa do ex-amante. A partir disso, ela precisa aprender a sobreviver, enquanto a história no presídio só para mulheres se desenrola. Algo interessante é que o elenco tem ainda Najwa Nimri, a Alicia do seriado do roubo, e Alba Flores, a Nairóbi.

Ozark

A série usa o cenário de um submundo do crime e tem planos mirabolantes como La Casa de Papel. A trama na Netflix acompanha um consultor financeiro que se envolve com traficantes e precisa lidar com eles ao mesmo tempo que foge das autoridades.

Peaky Blinders

A série britânica acompanha a família de criminosos dos Shelby. Como La Casa de Papel, os personagens desconhecidos querem fazer uma revolução, mesmo que quebrando a lei e com motivos pessoais. O principal foco é em Tommy, que após a Primeira Guerra Mundial tem uma ascensão no Reino Unido, fazendo fortunas com esquemas engenhosos e muita violência.

Hache

É mais uma série espanhola e baseada em fatos reais. Na trama, uma mulher se envolve com um traficante e começa a crescer no mundo do crime.

Lupin

Genialidade e roubos também marcam essa série da Netflix. Ao contrário de La Casa de Papel, os planos ousados do protagonista Assane são feitos para buscar vingança. De qualquer forma, os espectadores vão acabar comparando as ideias do Professor com as do protagonista de Lupin.

Good Girls

A série traz personagens femininas fortes, como em La Casa de Papel, e tem uma história ligada ao crime. Três donas de casa com vidas pacatas decidem roubar um mercado. A ação começa uma bola de neve que as coloca ainda mais dentro desse mundo perigoso.