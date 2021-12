8 respostas que os fãs de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa precisam saber

Alerta de spoilers

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa traz o multiverso em uma história de crescimento pessoal do Peter Parker de Tom Holland. Mesmo esse sendo o foco, o filme da Marvel e Sony deixa algumas perguntas no ar.

Como um bom filme do MCU, Homem-Aranha 3 traz algumas referências e tramas baseadas nos quadrinhos. Com isso, a partir da fonte, há mais detalhes que os espectadores precisam saber.

Além disso, os retornos de Andrew Garfield e Tobey Maguire como cada versão do Homem-Aranha também contam com curiosidades.

Abaixo, separamos oito respostas que os fãs de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa precisam saber.

Quem é o advogado de Peter Parker, o Homem-Aranha

A primeira surpresa do filme é Matt Murdock. O advogado na verdade é o Demolidor, herói da Marvel que teve série com três temporadas na Netflix. Sendo oficializado no MCU, resta saber se a origem mostrada no streaming será mantida – ainda mais que é fiel aos quadrinhos.

O herói perde a visão na infância, mas fica com todos os outros sentidos aguçados. Isso é mostrado quando Matt Murdock pega a pedra lançada em Homem-Aranha 3 antes de Peter Parker.

O que é o multiverso?

Nos quadrinhos, a Marvel é composta por diferentes universos de naturezas muito semelhantes, mas com hierarquias diferentes. O MCU passa a adotar esse conceito, em que vários mundos existem na franquia, com a possibilidade de existirem personagens alternativos ou histórias alternativas para o mesmo herói.

No MCU, a série Loki, do Disney+, faz um bom trabalho explicando aos espectadores como surge o multiverso na Marvel.

Quais as idades dos Homens-Aranha de Tobey Maguire e Andrew Garfield?

Os diálogos dos Homens-Aranha também foram carregados com piadas, além de reflexões. Isso faz sentido se os fãs pararem para pensar na idade de cada um deles.

O personagem de Tobey Maguire na Marvel é apresentado no cinema com 17 anos. Assim, 20 anos depois, ele tem 37 – na vida real, o ator tem 46 e realmente possui problemas nas costas.

A idade do herói de Andrew Garfield foi a mesma na introdução em O Espetacular Homem-Aranha: 17 anos. Mas, para ele, apenas mais 10 anos se passaram, o que o coloca com 27 (o ator tem 38).

Ned tem poderes em Homem-Aranha 3?

Sem Volta Para Casa brinca que Ned tem poderes. O personagem, depois, consegue abrir portais e ainda é pego pela capa do Doutor Estranho. Quando ele está descendo, o melhor amigo de Peter Parker realmente parece como um mago.

Nos quadrinhos, Ned segue dois caminhos – que são grandes reviravoltas para ele. Em um, o personagem vira um ajudante do Barão Mordo, que também é um mago. Já em outro, sofre lavagem cerebral do Duende Verde e vira o Duende Macabro.

Por que Andrew Garfield se emociona ao pegar MJ?

Em O Espetacular Homem-Aranha 2, a namorada de Gwen Stacy morre ao cair da mesma forma que acontece com MJ. Porém, nesse primeiro caso, o herói de Andrew Garfield não consegue pegá-la. Ao salvar a personagem de Zendaya, esse Peter Parker claramente relembra o momento.

O que acontece com os vilões ao voltarem para casa?

Em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, o Peter Parker de Tom Holland prova que consegue curar os vilões. Sendo assim, eles devem voltar diferentes para as Terras com Andrew Garfield e Tobey Maguire.

Ainda não é confirmado, mas acredita-se que eles podem ficar vivos depois desse desfecho. Seria uma alternativa interessante para o MCU no futuro.

Como funciona o feitiço do Doutor Estranho?

No fim de Homem-Aranha 3, ninguém lembra que Peter Parker é o herói. O jovem estudante foi apagado da memória de todos, e possivelmente terá que recuperar os próprios dados e a vida dele mesmo.

Mas, a questão é que o Homem-Aranha não foi apagado. Os eventos ainda aconteceram, mas sem ninguém saber quem é a pessoa por baixo da máscara e nem relembrar o motivo original.

A prova está na cena final de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa. Happy pede no cemitério como Peter Parker conheceu a Tia May (ele não tem mais memória do garoto). O jovem apenas diz que foi através do Homem-Aranha.

Quem é o personagem que aparece na abertura do céu?

Na batalha final de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, o céu de Nova York se abre com novos personagens chegando ao universo. Uma imagem de um personagem com dois chifres é vista.

Algumas teorias dizem que seria o vilão Rhino, que apareceu em O Espetacular Homem-Aranha, de Andrew Garfield. Porém, o personagem pode ser Rintrah, o Minotauro Mágico da Marvel.

Essa teoria é porque o personagem está confirmado em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Assim, poderia ser uma conexão entre os dois filmes. Ainda não se sabe, porém, como será o papel de Rintrah.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa está em cartaz nos cinemas.

