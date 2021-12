As melhores séries que chegam em janeiro de 2022 na Netflix

Um novo ano na Netflix vem com novas séries. Já para janeiro de 2022, a plataforma aposta em produções que apostam na nostalgia, como Rebelde, ou que casem com a estação, como Temporada de Verão.

Porém, essas não são as únicas produções para o período. Para abrir 2022, a Netflix promete trazer novamente um catálogo diversificado.

Os assinantes devem encontrar drama, suspense, terror, ação e muita diversão com todos os títulos. Confira abaixo as melhores séries que chegam na Netflix em janeiro de 2022.

Rebelde – 5 de janeiro

Está chegando mais uma geração de alunos e, com eles, novos amores e amizades. Mas uma misteriosa sociedade ameaça destruir as aspirações musicais dessa turma. Com a brasileira Giovanna Grigio no elenco, a Rebelde da Netflix promete ser uma continuação da versão mexicana, inclusive contando com personagens conhecidos do público.

The Club: Parte 2 – 6 de janeiro

A origem da culpa de Matilda vem à tona com a volta de uma figura do passado. Raşel e İsmet chegam a um impasse, e a violência toma conta de Istambul, na Turquia. Na trama, tudo começou quando a protagonista passou a trabalhar em um clube noturno para ajudar a filha que não conseguiu criar.

Operação Ecstasy: Temporada 3 – 10 de janeiro

A série belga baseada em eventos reais chega com a terceira temporada. Esperando mudar de vida, Bob aceita uma perigosa missão secreta para expor um informante na polícia, mas outra vez cruza com Ferry Bouman. Nesse título, os fãs devem encontrar muita ação e também violência.

After Life – Vocês vão ter de me engolir: Temporada 3 – 14 de janeiro

Tony (Ricky Gervais) pode até estar um pouco menos rabugento, mas continua sem conseguir preencher o vazio deixado pela morte da esposa. Essa é a última temporada da aclamada comédia da Netflix.

Arquivo 81 – 14 de janeiro

Ele foi contratado para restaurar uma coleção de fitas de vídeo, mas acaba reconstruindo o trabalho de uma documentarista que investigou uma seita perigosa. Pela descrição, os fãs podem sentir calafrios. O que é confirmado é que essa série é um suspense sobrenatural.

Brincando com Fogo: Temporada 3 – 19 de janeiro

Jovens solteiros e cheios de energia numa praia paradisíaca. Parece perfeito, só que, para ganhar o prêmio de 100 mil dólares, eles precisam renunciar ao sexo. A terceira temporada é da versão internacional do reality show.

Ozark: Temporada 4 – 21 de janeiro

A liberdade parece estar mais próxima, mas o rompimento de laços familiares pode ser a ruína dos Byrdes. Estrelada por Jason Bateman e Laura Linney. Os episódios são da primeira parte da temporada final da elogiada série original da Netflix.

Temporada de Verão – 21 de janeiro

Tentando mudar de vida, um grupo de jovens passa um verão inesquecível trabalhando em um resort na praia, com muito sol, surfe e segredos. Estrelada por Giovanna Lancellotti, Gabz, Jorge Lopez e André Luiz Frambach.

A Vizinha da Mulher na Janela – 28 de janeiro

A vida de uma artista desiludida vira de cabeça para baixo quando ela vê (ou acha que viu) um crime acontecendo. Protagonizada por Kristen Bell. A série é inspirada no mesmo livro que trouxe para Netflix o filme A Mulher na Janela, com Amy Adams, que foi bastante criticado. O seriado, por outro lado, carrega uma grande expectativa.