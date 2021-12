As séries e filmes indicados ao Globo de Ouro 2022 que estão na Netflix

O Globo de Ouro é uma das principais premiações de Hollywood – para muitos, ficando atrás apenas do Oscar. Em 2022, a lista de indicados repete os anos anteriores e traz títulos que estão no streaming, como na Netflix.

Para os fãs que querem ficar por dentro do Globo de Ouro 2022, separamos aqueles títulos que podem ser vistos no streaming. Há filmes e séries.

Algumas produções, inclusive, ainda precisam estrear. Com isso, fica até mais fácil para os fãs saberem por onde começar para acompanhar alguns dos filmes e séries indicados ao Globo de Ouro 2022.

Confira abaixo as séries e filmes indicados ao Globo de Ouro 2022. Enquanto isso, a lista completa está aqui.

Filmes

Ataque dos Cães

O filme original da Netflix conta a história de um caubói agressivo que descarrega a raiva no irmão e no novo relacionamento dele com uma viúva. No meio dessa trama, Phil Burbank, personagem de Benedict Cumberbatch, vai criar um laço especial com o novo sobrinho dele, o que revelará segredos inesperados.

Impactante, Ataque dos Cães foi indicado como Melhor Filme de Drama, Melhor Direção (Jane Campion), Melhor Ator de Drama (Benedict Cumberbatch), Melhor Ator Coadjuvante (Kodi Smit-McPhee), Melhor Roteiro e Melhor Trilha Sonora.

Não Olhe Para Cima

A comédia estrelada por Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio acompanha dois cientistas que precisam convencer o mundo de que a Terra corre perigo por conta de um asteróide. Por mais desesperados que pareçam, a campanha deles encontra desafios absurdos.

Não Olhe Para Cima, mais um original Netflix, foi indicado em Melhor Filme de Musical ou Comédia, Melhor Ator de Musical ou Comédia (Leonardo DiCaprio), Melhor Atriz de Musical ou Comédia (Jennifer Lawrence) e Melhor Roteiro (Adam McKay). Na Netflix, o filme chega em 24 de dezembro.

Tick, Tick… Boom!

O musical já disponível na Netflix coloca Andrew Garfield como Jonathan Larson na cinebiografia do aclamado compositor da Broadway. A vida dele é contada ao mesmo tempo que a famosa peça dele, Tick, Tick…Boom!, é recriada, com as canções ganhando até regravações.

Mais um original da Netflix, Tick, Tick… Boom! foi indicado como Melhor Filme de Musical ou Comédia e Melhor Ator de Musical ou Comédia (Andrew Garfield).

A Filha Perdida

O drama acompanha uma mulher que decide fugir dos próprios problemas em uma viagem. Porém, logo ela se vê obcecada por uma jovem mãe, o que a relembrará do passado. Mais um original da Netflix, A Filha Perdida tem a estreia de Maggie Gyllenhaal como diretora.

No Globo de Ouro 2022, o drama foi indicado a Melhor Direção (Maggie Gyllenhaal) e Melhor Atriz de Drama (Olivia Colman). O filme chega na Netflix em 31 de dezembro.

Identidade

Ambientado na Nova York de 1920, uma mulher negra tem uma reviravolta na própria vida quando se envolve com uma amiga de infância que finge ser branca. O filme deu a Ruth Negga uma indicação para Melhor Atriz Coadjuvante no Globo de Ouro 2022.

A Mão de Deus

Indicado a Melhor Filme Estrangeiro, A Mão de Deus chega na Netflix em 15 de dezembro. O filme italiano de Paolo Sorrentino acompanha uma jovem apaixonado por futebol nos anos 1980. Uma tragédia familiar vai definir o destino dele como cineasta.

Madres Paralelas

O filme de Pedro Almodóvar, estrelado por Penélope Cruz, chega na Netflix em 2022. A trama acompanha duas mulheres solteiras que engravidaram em fases diferentes da vida. Ao dividirem o quarto do hospital, a conversa delas pode levar a mudanças nas vidas de cada uma.

No Globo de Ouro 2022, Madres Paralelas foi indicado a Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Trilha Sonora.

Televisão

Lupin

A série segue o criativo ladrão Assane em um plano de vingança contra uma rica família francesa. Com duas temporadas na Netflix, Lupin foi indicada como Melhor Série de Drama e Melhor Ator de Drama (Omar Sy).

Round 6 (Squid Game)

O grande sucesso da Netflix em 2021, Round 6 conseguiu indicação para Melhor Série de Drama. A trama reúne pessoas falidas em um jogo mortal – o título se tornou o mais assistido da história da plataforma.

Além dessa indicação, o Globo de Ouro 2022 também indicou Lee Jung-jae como Melhor Ator em Drama e Oh Yeong-su como Melhor Ator Coadjuvante.

Pose

No Brasil, Pose é transmitida pela Netflix, onde tem três temporadas. A história apresenta os personagens da cena LGBTQIA+ da Nova York do final dos anos 1980.

No Globo de Ouro 2022, Pose recebeu a indicação de Melhor Série de Drama, Melhor Ator em Drama (Billy Porter) e Melhor Atriz em Drama (MJ Rodriguez).

Maid

A história da empregada doméstica que larga um relacionamento abusivo e se torna mãe solteira recebeu indicação no Globo de Ouro 2022 em Melhor Minissérie ou Telefilme. Maid, baseada em história real, foi mais um título que fez grande sucesso na Netflix.

Pela minissérie, Margaret Qualley também foi indicada para Melhor Atriz em Minissérie ou Telefilme e Andie McDowell como Melhor Atriz Coadjuvante.

Halston

A minissérie contou a história de sucesso do estilista Halston. Pelo trabalho cinebiográfica, Ewan McGregor concorre ao prêmio de Melhor Ator de Minissérie ou Telefilme no Globo de Ouro 2022.

O Paraíso e a Serpente

A minissérie da Netflix conta a macabra história do assassino Charles Sobhraj, que atacava pessoas que viajaram para trilha hippie do Sudoeste da Ásia. Pelo papel principal, Tahar Rahim é indicado como Melhor Ator de Minissérie ou Telefilme.

O Globo de Ouro 2022 deve acontecer em 9 de janeiro.