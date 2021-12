Atores de A Roda do Tempo são diferentes na vida real

A Roda do Tempo trouxe mais um universo de fantasia ao Amazon Prime Video. Em comparação com outras séries do gênero, parece que os personagens têm uma caracterização mais natural.

Porém, em comparação com a vida real, os atores são diferentes. Em imagens dos protagonistas de A Roda do Tempo, os espectadores podem notar como a série, mesmo de forma natural, mudou a aparência deles.

Há alguns que até mesmo ficam irreconhecíveis sem o figurino e a maquiagem de A Roda do Tempo. Confira abaixo o comparativo com as estrelas da série do Amazon Prime Video.

Rosamund Pike – Moiraine Damodred

Poderosa bruxa de A Roda do Tempo, Moiraine aparece com o cabelo preto. Para série, Rosamund Pike usa peruca, apesar de já ter pintado o cabelo para outros papéis. Na vida real, a atriz mantém o corte chanel.

Daniel Henney – Lan

O ajudante de Moiraine, Lan, é um dos que tem poucas mudanças em comparação ao intérprete. A mudança para Daniel Henney no Amazon Prime Video é simplesmente o cabelo penteado para trás.

Josh Stradowski – Rand al’Thor

Um dos jovens levados por Moiraine, Rand aparece na série com o cabelo ruivo. Na vida real, Josh Stradowski, que é ruivo, decidiu raspar a cabeça. Para A Roda do Tempo, o artista usa peruca.

Madeleine Madden – Egwene Al’Vere

A atriz também tem poucas mudanças em comparação com a personagem. Mas, as roupas e o cabelo preso deixam Madeleine Madden bem diferente de Egwene, outra jovem levada por poder ser o Dragão Renascido.

Zoe Robbins – Nynaeve

Zoe Robbins também muda mais o corte de cabelo para A Roda do Tempo. No Amazon Prime Video, a atriz de Nynaeve, que procura proteger os jovens de Edmond, é mais uma que fica diferente com a caracterização.

Marcus Rutherford – Perrin

Perrin entra na jornada após a morte da esposa. Em A Roda do Tempo, Marcus Rutherford tem uma mudança no corte de cabelo. Na vida real, o ator prefere o corte mais curto.

Barney Harris – Mat Cauthon

O ladrão do grupo de A Roda do Tempo é mais um com uma leve caracterização. A principal mudança está no cabelo e na barba. Mas, para segunda temporada, a transformação será gritante: o ator Dónal Finn, de The Witcher, assume o papel.

Kate Fletwood – Liandrin Guirale

A poderosa Aes Sedai é uma das mais que mostra diferença para intérprete. Para A Roda do Tempo, Kate Fletwood segue a tendência da peruca, em que fica com o cabelo loiro. Além disso, a maquiagem a deixa parecendo outra pessoa.

Álvaro Morte – Logain Ablar

Logain é um poderoso mágico que garante ser o Dragão Renascido. Para a série do Amazon Prime Video, Álvaro Morte, de La Casa de Papel, ganha um grande cabelo. A barba, como pode ser vista, se mantém do seriado para vida real.

Alexandre Willaume – Thom Merrilin

O ator é um bardo que se junta ao grupo durante a aventura. Alexandre Willaume precisa de uma peruca para ser Merrilin, o que o deixa bem diferente da vida real, em que tem o cabelo bem mais curto.

A Roda do Tempo está disponível no Amazon Prime Video.