Cobra Kai: 7 coisas para lembrar na 4ª temporada da Netflix

A quarta temporada de Cobra Kai chega na Netflix com o arco mais esperado e importante de Karatê Kid. A partir de 31 de dezembro, mais uma edição do Torneio All Valley é disputada.

Dessa vez, porém, há algumas mudanças. Johnny Lawrence e Daniel LaRusso estão do mesmo lado, tendo John Kreese como rival – o vilão busca apoio em Terry Silver, que apareceu pela última vez em Karatê Kid 3.

Essa trama é preparada após reviravoltas importantes da terceira temporada. Por isso, para assistir os episódios do quarto ano na Netflix, há situações que os espectadores devem relembrar.

Confira abaixo sete coisas para lembrar para assistir a quarta temporada de Cobra Kai, a série de Karatê Kid na Netflix.

Robby segue no Cobra Kai

O dojo Cobra Kai é dominado por John Kreese com um apoio importante. Robby, o filho de Johnny Lawrence, segue com o ex-Sensei do pai dele. Ao lado de Tory, o garoto segue respeitando as ordens do vilão e indo contra o pai dele.

As alianças em Cobra Kai

De forma inédita na franquia de Karatê Kid, Johnny Lawrence e Daniel LaRusso se juntam para derrubar o Cobra Kai. Isso significa que os dojos Miyagi-Do e o Presas de Águia também ficam juntos, prometendo uma nova interação com treinamentos e instruções conjuntas.

O envolvimento de Terry Silver

Muitos podiam imaginar que Terry Silver não se aproximaria mais de John Kreese após Karatê Kid 3. Mas, a terceira temporada de Cobra Kai mostra que os dois são conectados pelo Sensei ter salvado a vida do bilionário na guerra. Esse laço faz com que Kreese chame Terry Silver para ajudá-lo de novo.

Falcão está de volta no Miyagi-Do

Uma das tramas mais chocantes e emocionantes de Cobra Kai na terceira temporada foi a briga de Falcão e Dimitri. No fim, o nerd transformado volta a ajudar o melhor amigo na grande briga na casa dos LaRusso. O mais importante é que o Falcão decide retornar ao Miyagi-Do com Dimitri e os amigos, deixando de lado John Kreese.

Ali volta, mas Johnny Lawrence se apaixona por Carmen

Ali, a ex-namorada de Daniel e Johnny, fez um retorno aguardado e mostrou que nem tudo era como os protagonistas imaginavam em Karatê Kid. Após a conexão, Ali e Johnny Lawrence têm um encontro fofo, mas como amigos. O Sensei do Presas de Águia percebe que está amando Carmen, a mãe de Miguel.

Sam volta a namorar Miguel em Cobra Kai

No campo dos romances, Sam e Miguel voltaram a namorar, o que deixa Robby e Tory irritados. No fim, esse retorno do casal de Cobra Kai deve abrir espaço justamente para uma união dos rivais, que morreram de ciúmes do antigo casal na terceira temporada na Netflix.

Torneio de All Valley está de volta com nova regra

Uma parte importante da terceira temporada foi o destino do Torneio de All Valley. Por conta das brigas entre os personagens mais jovens, as autoridades queriam acabar com a competição. No fim, o torneio é confirmado de volta, com o trailer da quarta temporada de Cobra Kai revelando uma regra que vai revolucionar a disputa – sendo possivelmente o uso de armas de karatê.

Continuação de Karatê Kid, Cobra Kai tem a quarta temporada na Netflix a partir de 31 de dezembro.