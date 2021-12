Com um filme, Will Smith e Tom Cruise ganharam mais que uma Mega da Virada

O Ano Novo chega com a Mega da Virada, que em 2021 promete um prêmio de R$ 350 milhões. Em Hollywood, astros como Will Smith e Tom Cruise faturaram até mais que o valor com apenas um filme.

A dupla, inclusive, não está sozinha. Bruce Willis e Robert Downey Jr também conseguiram um valor superior ao prêmio da Mega da Virada com apenas um trabalho.

É importante lembrar que a comparação surge com a cotação atual entre o dólar e o real. De qualquer forma, são valores impressionantes faturados pelos atores como Will Smith e Tom Cruise.

Robert Downey Jr – R$ 421 milhões

O astro da Marvel faturou mais que uma Mega da Virada com o épico longa Vingadores: Ultimato. Parte do salário astronômico, de 75 milhões em dólares, foi conquistado a partir de acordos para ganhar lucros da bilheteria, que ultrapassou R$ 2,8 bilhões.

Will Smith – R$ 561 milhões

Will Smith não teve apenas vontade de fazer MIB: Homens de Preto 3. O astro também recebeu o grande salário de US$ 100 milhões, com o valor também conquistado a partir de acordos pelos lucros da produção.

Tom Cruise – R$ 561 milhões

O astro de Missão Impossível igualou Tom Cruise, superando bastante o valor da Mega da Virada. O salário veio com o blockbuster Guerra dos Mundos, lançado ainda em 2005.

Bruce Willis – R$ 561 milhões

O mesmo valor foi ganho por Bruce Willis no clássico O Sexto Sentido, de 1999. O salário, bem como os de Robert Downey Jr, Will Smith e Tom Cruise, veio com o popular acordo sobre os ganhos do filme.

Keanu Reeves – R$ 842 milhões

Keanu Reeves conseguiu o feito de faturar não apenas uma, mas mais do que duas Megas da Virada. Porém, o astro de John Wick foge da proposta do título. O valor de US$ 150 milhões foi pago pelas duas sequências de Matrix, Revolutions e Reloaded, que foram feitas juntas.