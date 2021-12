Dolittle, The Expanse e mais estreias do Prime Video em dezembro de 2021

O Amazon Prime Video tem grandes lançamentos em dezembro de 2021. Entre eles, Dolittle, com Robert Downey Jr, a sexta e última temporada de The Expanse, além de Being The Ricardos, longa estrelado por Nicole Kidman que é cotado no Oscar.

O mês, inclusive, traz filmes que já foram lembrados pela grande premiação de Hollywood. Há a chegada de títulos como Um Lindo Dia na Vizinhança, com Tom Hanks, e o aclamado 1917.

Ainda entre os filmes do Prime Video, Riz Ahmed, de Venom, chega com Encounter. O título tem ainda Octavia Spencer no elenco.

Confira abaixo os lançamentos do Amazon Prime Video em dezembro de 2021.

Bloodshot – 1 de dezembro

Ray Garrison, um soldado de elite que foi morto em batalha, é trazido de volta à vida por uma tecnologia avançada que lhe dá a capacidade de uma força sobre-humana e cura rápida. Com suas novas habilidades, ele vai atrás do homem que matou sua esposa – ou, pelo menos, quem ele acha que matou sua esposa.

O Mistério de Hailey Dean: Morto em Serviço – 1 de dezembro

A psicóloga e ex-promotora Hailey Dean ajuda seu amigo, o detetive Garland Fincher, na investigação do assassinato de um ex-marinheiro.

Jumanji: Próxima Fase – 1 de dezembro

Uma equipe de amigos retorna a Jumanji para resgatar um dos seus colegas, mas descobre que nada é como esperam. Os jogadores devem enfrentar níveis desconhecidos para escapar do jogo mais perigoso do mundo.

Mr. Bean (Temporada 1) – 1 de dezembro

Mr. Bean, atrapalhado e infantil, tem dificuldade em concluir as tarefas mais simples da vida cotidiana, mas sua perseverança e desenvoltura frequentemente o permitem encontrar maneiras engenhosas de contornar os problemas.

Os Órfãos – 1 de dezembro

Uma jovem deixou seu emprego de professora para ser tutora de uma jovem herdeira rica que testemunhou a morte trágica de seu pai. Pouco depois de sua chegada, o irmão degenerado da jovem, que estava em um colégio interno, é mandado de volta para casa.

Where’s Waldo? (Temporada 2) – 1 de dezembro

Wally e Wanda são membros da Sociedade de Viajantes Mundiais, uma ordem internacional de viajantes investigadores que viajam o mundo todo para celebrar as culturas e resolver problemas por meio da observação.

Harlem (Temporada 1) – 2 de dezembro

Harlem é uma nova série de comédia que segue um grupo de melhores amigas elegantes e ambiciosas do bairro do Harlem, Nova York, a meca da cultura negra na América. Juntas, elas crescem em suas carreiras, relacionamentos e compartilham sonhos de uma cidade grande.

LOL: Se Rir, Já Era! – 3 de dezembro

Com apresentação de Tom Cavalcante e Clarice Falcão, o reality show contará com seis episódios de 30 minutos cada e participações de Nany People, Thiago Ventura, Bruna Louise, Estevam Nabote, Diogo Defante, Marlei Cevada, Igor Guimarães, Flavia Reis, Noemia Oliveira e Yuri Marçal.

Juntos em um estúdio com 46 câmeras, os participantes se desafiam para ver quem consegue ficar sem rir e, ao mesmo tempo, tentam fazer seus oponentes gargalharem. A última pessoa a restar no jogo ganha um prêmio de R$ 350 mil, que será revertido para uma instituição de caridade escolhida pelo vencedor. O grupo terá a oportunidade de apresentar diversos estilos de comédia como stand-up, improviso, comédia física e de personagens, entre outros.

Alex Rider (Temporada 2) – 3 de dezembro

Quando o jovem Alex Rider descobre que seu tio Ian foi morto enquanto cumpria seu dever como um espião britânico, tudo muda para ele. Abordado por Alan Blunt, chefe de um ramo sombrio do MI6 conhecido como ‘The Department’, Alex descobre que foi treinado inconscientemente desde a infância para o perigoso mundo da espionagem. Pressionado a ajudar na investigação da morte de seu tio, Alex relutantemente assume uma nova identidade.

1917 – 5 de dezembro

Abril de 1917, Frente Ocidental. Dois soldados britânicos são enviados para entregar uma mensagem urgente a um regimento isolado. Se a mensagem não for recebida a tempo, o regimento cairá em uma armadilha e será massacrado. Para chegar ao destino, eles precisarão cruzar o território inimigo e a viagem será repleta de perigos.

FC Bayern – Behind The Legend – 8 de dezembro

Acompanha o clube de futebol Bayern de Munique desde a vitória na final da Liga dos Campeões de 2020 até o final da temporada 2020/21, além de mergulhar na história da equipe.

Encounter – 10 de dezembro

Um fuzileiro naval condecorado em uma missão de resgate para salvar seus dois filhos de uma misteriosa ameaça. À medida que sua jornada os leva em direções cada vez mais perigosas, os meninos precisarão deixar sua infância para trás.

The Expanse (Temporada 6) – 10 de dezembro

A nova temporada de The Expanse começa com o sistema solar em guerra, enquanto Marco Inaros e sua Marinha Livre continuam a lançar ataques de asteroides devastadores na Terra e em Marte. Enquanto as tensões da guerra ameaçam separar a tripulação do Rocinante, Chrisjen Avasarala faz um movimento ousado e envia o ex-fuzileiro naval marciano Bobbie Draper em uma missão secreta que pode virar o jogo. Enquanto isso, no Cinturão, Drummer e o que sobrou de sua família estão fugindo e sendo caçados por trair Marco. E em um planeta distante além dos Anéis, um novo poder começa a surgir.

Tampa Baes – 10 de dezembro

Um grupo de jovens lésbicas descoladas está celebrando a vida em Tampa Bay, o centro LGBTQIA+ da Flórida e o lugar para ver e ser visto. Sempre pronto para uma aventura ou uma boa festa, este grupo de amigas leais – e às vezes mais do que amigas – é ambicioso, enquanto constantemente luta contra estereótipos e rótulos. Com todos os olhos voltados para essas mulheres amantes da diversão neste momento crucial em suas vidas pessoais e profissionais, não há um desafio ou questão urgente que elas não enfrentem, mesmo que isso signifique ser verdadeira uma com a outra.

Além das Montanhas – 10 de dezembro

A obstinada agricultora Rosemary Muldoon está decidida a conquistar o amor de seu vizinho Anthony Reilly. O problema é que Anthony parece ter herdado uma maldição da família e não percebe sua bela admiradora. Influenciado pelos planos de seu pai, Tony, de vender a fazenda da família para seu sobrinho, Anthony é levado a perseguir seus sonhos nesta história cômica, comovente e extremamente romântica.

Amarração do Amor – 14 de dezembro

Bebel e Lucas querem apenas um casamento simples, mas as diferenças existentes entre suas famílias torna as coisas muito mais difíceis. Os pais de Lucas são mãe e pai de santo de um terreiro de umbanda, enquanto os pais de Bebel são uma tradicional família judaica.

Dolittle – 14 de dezembro

Após a morte de sua esposa, o Dr. John Dolittle decidiu se esconder do mundo com seus amados animais. Mas ele tem que fazer uma viagem a uma ilha misteriosa para encontrar uma árvore de cura, que é o único remédio que pode ajudar a rainha Victoria, que está doente no Palácio de Buckingham.

Um Lindo Dia na Vizinhança – 15 de dezembro

Tom Hanks interpreta o apresentador infantil Fred Rogers em uma história de bondade triunfando sobre o cinismo, baseada na real amizade entre Rogers e o jornalista Tom Junod. Depois que um escritor de revista cansado da vida recebe a proposta de escrever um perfil de Rogers, ele supera seu ceticismo, aprendendo sobre empatia, gentileza e decência com o vizinho mais querido da América.

Mortdecai: A Arte da Trapaça – 15 de dezembro

Charles Mortdecai é um negociante de arte malandro que tem de lidar com um grupo de russos raivosos, o serviço de inteligência britânico MI5, sua esposa e um terrorista internacional. Ele embarca numa viagem ao redor do planeta, armado apenas de sua boa aparência e charme, para tentar recuperar uma pintura roubada.

Causalidad – 17 de dezembro

Quando Claudia aparece para um encontro em um bar para conhecer Luis, que a contatou através do Tinder, ela não consegue imaginar o que o destino reserva. Um sequestro que termina com uma morte inevitável. Uma história de vingança, suspense e reviravoltas surpreendentes, contada em plano-sequência.

Being the Ricardos – 21 de dezembro

Being The Ricardos mostra a história da atriz Lucille Ball e seu marido Desi Arnaz enquanto eles tentam controlar a crise que pode acabar com suas carreiras e seu casamento.

Yearly Departed (Temporada 2) – 22 de dezembro

O especial de comédia traz uma lista de comediantes femininas discutindo de tudo, desde sexo casual a band-aids bege e tudo o mais que “perdemos” em 2020.

Lembrando que o Amazon Prime Video pode alterar as datas dos lançamentos.