Homem-Aranha 3: O que os fãs precisam relembrar antes de ver filme da Marvel

Homem-Aranha 3: Sem Volta Para Casa traz mais ao MCU do que os fãs da Marvel e Sony podem esperar. Apesar dos rumores sobre Tobey Maguire e Andrew Garfield, o longa será o primeiro teste das consequências do multiverso em um longa do universo dos Vingadores.

Os vilões e as tramas indicadas em prévias escondem detalhes fundamentais para o futuro do MCU. Assim, os fãs da Marvel devem lembrar de algumas coisas antes de assistir ao filme estrelado por Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon e Marisa Tomei.

Essas lembranças, inclusive, podem ajudar para entender como vilões como Duende Verde, Doutor Octopus, Electro, Homem-Areia e Lagarto aparecem no MCU, mesmo com as aparências dos universos de Andrew Garfield e Tobey Maguire.

Com isso, confira abaixo o que os fãs da Marvel precisam lembrar antes de assistir Homem-Aranha 3: Sem Volta Para Casa.

Identidade do Homem-Aranha é exposta

No MCU, que vive o momento atual da tecnologia, toda Terra descobre que Peter Parker é o Homem-Aranha. Isso é feito ainda em Longe de Casa, com J. Jonah Jameson colocando o herói de Tom Holland como assassino do Mysterio e responsável pela destruição na Europa.

A revelação da identidade é o que motiva Peter Parker a procura o Doutor Estranho. A ideia do Cabeça de Teia é que um feitiço apague o que o jornalista fez.

Peter Parker e MJ são namorados

Em Homem-Aranha 3: Sem Volta Para Casa, Peter Parker e MJ estão oficialmente namorando. Isso faz com que se adicione um nível a mais de drama e preocupação nos relacionamentos do herói dos Vingadores.

O multiverso da Marvel está começando

Quando os vilões chegarem, os fãs devem começar a se questionar sobre o multiverso do MCU. Ele é explicado e começa na série Loki, do Disney+. Antes, uma organização comandada pelo vilão Kang, a TVA, acabava com qualquer ramificação da realidade, mantendo assim apenas uma única linha do tempo – a que os fãs viram até agora na Marvel.

Sylvie, uma variante de Loki, matou esse Kang, o que fez o multiverso abrir. É esse o cenário que possibilita aparições de personagens como Doutor Octopus, Duende Verde e Electro de outros universos.

Alguns vilões morreram originalmente

Os vilões vistos em Homem-Aranha 3 podem ser variantes da Marvel e Sony. Nos filmes com Tobey Maguire, o Duende Verde e o Doutor Octopus morreram, enquanto o Electro é morto no longa com Andrew Garfield.

Do grupo, apenas o Homem-Areia escapou e o Lagarto ficou na prisão.

Dessa forma, os personagens podem não ser bem as mesmas versões. Ou ainda, podem ter as histórias alteradas para que possam aparecer no MCU, como acontece em Sem Volta Para Casa.

Homem-Aranha e Doutor Estranho se conheceram em Vingadores: Guerra Infinita

Esse ponto é importante. Não é porque os dois são Vingadores que eles são grandes amigos. Os heróis se conhecem apenas em Vingadores: Guerra Infinita, com o Doutor Estranho “batendo cabeça” inicialmente com o Homem de Ferro.

Sem uma intimidade é normal que os dois briguem por vezes e não se entendam.

Doutor Estranho tem uma missão na Marvel

Mais um ponto que pode colocar o Doutor Estranho e o Homem-Aranha em lados opostos é que o Mago Supremo tem uma missão na Marvel, que é proteger a Terra a qualquer custo. E, ao que parece, para ele, isso só será feito matando os vilões de outras dimensões. Enquanto isso, Peter Parker não pensa dessa forma.

Tia May do MCU é a única que sabe o segredo do Homem-Aranha

Há teorias de que a Tia May corre perigo. Um motivo para isso é que a personagem é a única das versões do cinema que sabe do segredo de Peter Parker. A personagem do MCU, inclusive, aceita que o sobrinho é o Homem-Aranha.

Venom está no mesmo universo do Homem-Aranha

No final de Venom 2, o simbionte e Eddie Brock acabam, ainda sem explicação, na mesma Terra do Homem-Aranha de Tom Holland. Além de poderem surgir em Sem Volta Para Casa, vale lembrar que os dois são agora fugitivos.

Peter Parker nunca matou os vilões

O herói de Tom Holland nunca matou vilões antes. Essa regra dele pode ser decisiva para trama de Homem-Aranha 3: Sem Volta Para Casa – ainda mais levando em conta a situação com o Doutor Estranho.

Tom Holland é o Homem-Aranha mais diferente de todos

Há rumores de que Tobey Maguire e Andrew Garfield podem aparecer em Homem-Aranha 3. Caso isso aconteça, os fãs devem lembrar que Tom Holland é o mais diferente deles.

Essa versão do MCU é a única que faz parte dos Vingadores e além disso contou com a ajuda de Tony Stark para ter toda tecnologia disponível. Isso pode dar uma camada extra na possível interação dos personagens.

Homem-Aranha 3, com o título de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, chega em 16 de dezembro de 2021. Os filmes de Peter Parker não estão no Disney+, mas as outras produções do MCU ficam na plataforma.

