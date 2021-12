La Casa de Papel: 4 personagens que mereciam finais melhores

Alerta de spoilers

La Casa de Papel teve um final feliz com a segunda parte da quinta temporada na Netflix. Dos sobreviventes, ninguém mais morreu e todos escaparam livres com o ouro.

O mais impressionante no seriado espanhol foi a forma como isso aconteceu. O Professor chantageou o governo da Espanha e transformou os bandidos em praticamente testemunhas protegidas.

Apesar do final feliz, La Casa de Papel não focou tanto em desfechos individuais. Até por isso, o Screen Rant levantou uma pequena lista com quatro personagens que poderiam ter finais melhores na Netflix.

Confira abaixo quem são esses personagens do seriado espanhol da Netflix.

Nairóbi

Nairóbi foi a alma do bando por boa parte de La Casa de Papel. O destino da personagem nas mãos de Gandía, da forma como aconteceu, não parece fazer justiça a ela.

Tóquio e Berlim, por exemplo, morreram se sacrificando pelo bem maior. Enquanto isso, a mesma opção foi tirada de Nairóbi, que era amada e corajosa igual os colegas de assaltos.

Tamayo

Para tentar parar o bando, Tamayo cometeu atos de corrupção e teve atitudes que ultrapassaram limites. A autoridade até mesmo celebrou a morte de Tóquio.

Na mentira contada ao público, Tamayo saiu de cena como um herói para as autoridades. Porém, por tudo que cometeu em La Casa de Papel, o oficial deveria pagar pelos crimes ou ainda ter um destino miserável.

Bogotá

Mesmo com três temporadas em La Casa de Papel, Bogotá não ganhou tanto desenvolvimento. O destaque foi o romance com Nairóbi e o fato do personagem ter sete filhos – todos com mulheres diferentes.

No fim, Bogotá, que também teve uma ligação com Berlim, ganhou um desfecho em que aparentou estar despreocupado de tudo. Por todo sofrimento dele e pela falta de desenvolvimento, o ladrão poderia ao menos ter ficado com os filhos.

Angel Rubio

O policial esteve presente nos dois assaltos de La Casa de Papel, ganhando mais desenvolvimento no roubo da Casa da Moeda. No segundo plano, serviu quase como sinalizador para mostrar quando Tamayo ia longe demais.

Mesmo sendo um bom policial e com história interessante, sendo apaixonado por Lisboa, Angel Rubio foi esquecido no desfecho de La Casa de Papel. Não há nenhuma menção em que como o policial ficou com o fim do segundo roubo, até mesmo depois de tudo que aconteceu na Casa da Moeda.

La Casa de Papel está com todas temporadas na Netflix.