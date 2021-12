La Casa de Papel termina sem responder 8 mistérios

Alerta de spoilers

La Casa de Papel terminou na Netflix com o fim do assalto ao Banco da Espanha na quinta temporada. Porém, o final trouxe um problema: o seriado espanhol não respondeu oito mistérios da história.

Fãs imaginavam que La Casa de Papel resolveria todos questionamentos até o fim da história. Mas, não foi o que aconteceu na Netflix.

Agora, a expectativa é de que a série espanhola use de produções futuras para responder as perguntas. A primeira confirmada é uma derivada de Berlim, que contará a história de origem do amado personagem.

Confira abaixo os oito mistérios que La Casa de Papel não responde.

O que aconteceu com o filho de Nairóbi?

La Casa de Papel coloca o filho de Nairóbi para que a personagem sofra com uma armadilha de Alicia. Após a morte da personagem, a série da Netflix não conta o que aconteceu com ele – se ficou com familiares da ladra ou ainda se pode ter sido adotado pelo Professor e pelo bando.

O Senhor Torres recebeu o que foi prometido para ele?

No assalto na Casa da Moeda, Nairóbi prometeu que entregaria uma recompensa ao Senhor Torres. O que acontece é que ele não apareceu mais e ninguém sabe se a recompensa foi ou não enviada. Fãs ficariam mais felizes em ver de novo o Senhor Torres do que Arturo.

A vida depois da morte em La Casa de Papel

Após o fim, o Professor e os sobreviventes ganham novas identidades. Mas, para onde vão e como vai ficar a aparência deles? Agora, todos são mundialmente famosos e em mundo tecnológico, qualquer um poderia reconhecê-los e entregá-los novamente.

Ouro é segredo de estado, mas muitos sabem sobre ele

Muitas pessoas sabem que o Professor colocou latão no lugar do ouro original do Banco da Espanha. Além disso, quando o bando usar o ouro, mais pessoas devem ficar sabendo que a verdadeira riqueza não retornou ao local. Sendo assim, como o governo espanhol realmente lidou com isso? Fora isso, parece que muitas pessoas do exército sabem sobre o problema, parecendo questão de tempo até alguém contar o que realmente aconteceu.

Tatiana e Rafael não ganham bem um final

Rafael devolve o ouro ao Professor e garante a Tatiana que receberá uma parte, como prometido. Mas, o que acontece com eles depois? Parece que os personagens são potenciais candidatos para voltar na série de Berlim.

Berlim realmente está morto?

Mesmo sem Berlim aparecer e a morte ser citada diversas vezes, a dúvida permanece entre muitos fãs. Um corpo nunca é mostrado e a influência do personagem em La Casa de Papel segue grande. Uma teoria é que o protagonista volta vivo na série Berlim, contando a origem dele e também o que aconteceu com ele depois da Casa da Moeda.

Arturo vai pagar pelos crimes dele?

Arturo sai baleado do Banco da Espanha e depois ninguém diz o que aconteceu com ele. La Casa de Papel mostrou ele abusando sexualmente de uma personagem. Com isso, todos querem saber se Arturo vai pagar pelo crime cometido e qual foi o destino dele.

O bilhete do Professor

La Casa de Papel termina com um grande mistério. O que o Professor escreveu para o sobrinho Rafael? Ao que parece, a nota é mais uma revelação que pode ficar para série de Berlim.

Berlim chega em 2023. Enquanto isso, La Casa de Papel tem todas temporadas na Netflix.