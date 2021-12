Liga da Justiça: Henry Cavill surpreende em fotos sem efeitos; veja!

Foram reveladas algumas imagens das gravações da Liga da Justiça de Zack Snyder. A versão do diretor foi aclamada pelo público e pela crítica e se tornou um enorme sucesso de audiência na DC. As imagens do set revelam diversas curiosidades de como as cenas foram filmadas e também o impressionante físico que Henry Cavill tinha.

Zack Snyder sempre teve em sua visão sobre super-heróis que eles deveriam ter aspectos de força avantajados, e portanto os atores tiveram que ganhar muita massa muscular, porém Henry Cavill foi além disso e aparentou uma força incrível.

Continua depois da publicidade

Para você que é fã do diretor Zack Snyder e de sua versão de Liga da Justiça, nós separamos muitas imagens do set de filmagens que mostram como as gravações foram feitas e também o incrível preparo físico de Henry Cavill.

Confira a lista.

O Renascimento do Superman

Quando o Superman é trazido de volta à vida pela Liga da Justiça, ele pega a cabeça de sua estátua que havia sido decapitada pelo Apocalypse em Batman vs Superman, para atacá-los. Essa cena já mostra o incrível físico do ator.

Superman contra Ciborgue

Quando o Homem de Aço retorna à vida, a armadura do Ciborgue o ataque sem a vontade dele, e então eles se enfrentam. Porém o Ciborgue não é páreo para o Superman, e com a força de Henry Cavil, provavelmente ele não venceria nem na vida real.

Superman contra Mulher-Maravilha

Após derrotar Ciborgue, o Superman enfrenta a Mulher-Maravilha, e então ela tenta usar os seus poderosos braceletes, mas ele a impede sem a menor dificuldade. Nessa cena é possível ver com ainda mais clareza os detalhes do aspecto físico de Henry Cavill.

Superman contra Mulher-Maravilha 2

Após impedir que a Mulher-Maravilha usasse os seus braceletes, ele voa sobre ela e segura os seus braços. Apesar de estar incrivelmente forte Henry Cavill ainda é humano e evidentemente não pode voar, portanto o momento peculiar e engraçado dessa cena, é o membro da produção levantando as pernas do ator.

Clark Kent e Lois Lane

Essa cena é interessante pois mostra que diversas tomadas foram feitas em lugares abertos. Na filmagem em questão vemos o lindo reencontro de Clark Kent e Louis Lane, onde o Superman cresceu.

Amazonas

Quando o Lobo da Estepe vai até a ilha de Themyscira, em busca de uma das caixas maternas, após uma difícil batalha, a Rainha Hipólita ordena que as Amazonas selem o templo em que a caixa estava protegida. Essa cena também serve para mostra que todo o elenco estava muito bem preparado fisicamente.

A Era de Ouro dos Heróis

Na segunda parte de Liga da Justiça, Diana conta à Bruce que Darkseid invadiu a Terra uma vez e que as Amazonas, os Atlantes, os Antigos Deuses, os humanos e um Lanterna Verde se uniram contra ele. Essa imagem do set de filmagem mostra a Rainha Hipólita em ação nessa batalha.

Aquaman em ação

Em uma das primeiras cenas do Aquaman no filme, ele salva um homem em um barco durante uma grande tempestade. Além de mostrar o poder do herói, a imagem das filmagens revela ainda mais que Jason Momoa também estava incrivelmente forte, como sempre.

O Mar sem Água

O Lobo da Estepe se dirige até Atlântida para roubar a segunda caixa materna, Mera e os outros Atlantes tentam detê-lo sem sucesso. O mais interessante da filmagem dessa cena é que não existe água nenhuma. Tudo é inserido com computação gráfica.

O Touchdown de Ciborgue

Em uma cena de flashback do Ciborgue, vemos ele mais jovem em um jogo de futebol americano, em que ele marca um touchdown. O curioso da filmagem dessa sequência é que ela foi gravada em um cenário que tinha fundo verde, mas também uma estrutura real construída para o público e os jogadores.

Batman no túnel de Gotham

Nem sempre o Cavaleiro das Trevas pode salvar o dia. Quando os heróis lutam contra o Lobo da Estepe no túnel de Gotham, o Batman, não tem muito o que fazer por não ter poderes, então ele basicamente espera para agir.

Aquaman se junta ao time

Aquaman resolve ajudar os heróis em um momento importante de Liga da Justiça, quando eles estão batalhando contra o Lobo da Estepe e os Parademônios, e graças ao herói a equipe consegue escapar.

Ciborgue e a caixa materna

Antes de poderem reviver o Superman, o Ciborgue e o restante da equipe precisam invadir o S.T.A.R. Labs para pegarem a caixa materna que está lá. Essa imagem da filmagem é muito interessante para podermos ver mais claramente como o ator Ray Fisher, fica sem os efeitos de computação gráfica.

Liga da Justiça contra o Superman

Essa imagem do set de filmagens, retrata o exato momento em que o Superman acaba de voltar a vida, e a armadura do Ciborgue ataque o Homem de Aço contra a vontade dele, iniciando a memorável batalha.

Batman e seu tanque

Durante Liga da Justiça vemos Bruce Wayne Pilotando um enorme e poderoso tanque, que ajuda muito os heróis na batalha, porém olhando o veículo no set de filmagens, ele não parece tão impressionante.

A Nave da Liga da Justiça

Para se dirigirem até a base em que o Lobo da Estepe estava no final do filme, os heróis usam uma nave enorme de Bruce Wayne, mas assim como o tanque, a imagem das gravações mostra que ela era bem menos incrível.

A vitória da Liga da Justiça

Essa imagem do set é de logo após os membros da Liga da Justiça derrotarem o Lobo da Estepe, com direito a um soco fortíssimo do Superman, ao golpe de tridente do Aquaman e da Mulher-Maravilha decapitando o vilão.

A Glória da Liga da Justiça

No final do filme, após salvarem o mundo os heróis aparecem reunidos em todo o seu esplendor em uma linda cena, em que todos estão imponentes, porém como podemos ver, essa parte também foi gravada no fundo verde.

O pesadelo do Batman

No epílogo de Liga da Justiça de Zack Snyder, nos é mostrado um sonho premonitório do Batman, em que ele se une à vilões para lutarem contra o Superman. A gravação acima é de uma cena em que ele conversa com o Exterminador, sobre se foi uma boa ideia levar o Coringa com eles.

A Liga da Justiça de Zack Snyder, com Henry Cavill, está no HBO Max.