Marvel e Keanu Reeves: HBO Max revela lançamentos para bater Netflix em 2022

Uma das principais rivais da Netflix, a HBO Max anunciou que seu catálogo terá grandes lançamentos em 2022. Fãs de Marvel e Keanu Reeves devem ficar bastante contentes.

Embora seja da Warner, a HBO Max não se resume ao conteúdo apenas do estúdio. O serviço de streaming está sempre investindo em títulos de outras empresas, e a Sony, em especial, é uma de suas grandes parceiras.

Continue lendo para conferir uma lista de lançamentos que a HBO Max do Brasil anunciou recentemente que terá em 2022.

Matrix Resurrections

Se passando 20 anos após os acontecimentos de Matrix Revolutions, Neo vive uma vida aparentemente comum sob sua identidade original como Thomas A. Anderson em São Francisco, Califórnia, com um terapeuta que lhe prescreve pílulas azuis para neutralizar as coisas estranhas e não naturais que ele ocasionalmente vislumbra em sua mente.

Ele também conhece uma mulher que parece ser Trinity (Carrie Anne-Moss), mas nenhum deles se reconhece.

No entanto, quando uma nova versão de Morpheus oferece a ele a pílula vermelha e reabre sua mente para o mundo da Matrix, que se tornou mais seguro e perigoso nos anos desde a infecção de Smith, Neo volta a se juntar a um grupo de rebeldes para lutar contra um novo e mais perigoso inimigo e livrar todos da Matrix novamente.

King Richard: Criando Campeãs

King Richard: Criando Campeãs é inspirado em Richard Williams, pai das famosas tenistas Serena Williams e Venus Williams.

Destinado a fazer de suas filhas futuras campeãs de tênis, Richard (Will Smith) usa métodos próprios e nada convencionais, seguindo sua visão clara que construiu para as filhas Serena e Venus.

Determinado, o pai das garotas vai fazer de tudo para fazer com que elas saiam das ruas de Compton para as quadras do mundo todo.

Venom: Tempo de Carnificina

O relacionamento entre Eddie e Venom está evoluindo. Buscando a melhor forma de lidar com a inevitável simbiose, esse dois lados descobrem como viver juntos e, de alguma forma, se tornarem melhores juntos do que separados.

Ao mesmo tempo, eles também precisam lidar com a ameaça de um assassino em série conhecido como Cletus Kasady, que se torna o terrível Carnificina.

Homem-Aranha: Sem Volta para Casa

Em Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, Peter Parker (Tom Holland) precisará lidar com as consequências da sua identidade como o herói mais querido do mundo após ter sido revelada pela reportagem do Clarim Diário, com uma gravação feita por Mystério (Jake Gyllenhaal) no filme anterior.

Incapaz de separar sua vida normal das aventuras de ser um super-herói, além de ter sua reputação arruinada por acharem que foi ele quem matou Mystério e pondo em risco seus entes mais queridos, Parker pede ao Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch) para que todos esqueçam sua verdadeira identidade.

Entretanto, o feitiço não sai como planejado e a situação torna-se ainda mais perigosa quando vilões de outras versões de Homem-Aranha de outros universos acabam indo para seu mundo.

Agora, Peter precisa não só deter vilões de suas outras versões e fazer com que eles voltem para seu universo original, mas também aprender que, com grandes poderes, vêm grandes responsabilidades como herói.

Morbius

Um dos personagens mais interessantes e conflituosos da Marvel chega ao cinema com o vencedor do Oscar Jared Leto se transformando no enigmático anti-herói Michael Morbius.

Gravemente adoecido com um raro distúrbio sanguíneo e determinado a salvar outros que sofrem do mesmo destino, o Dr. Morbius arrisca tudo numa aposta desesperada. E embora a princípio tudo pareça um sucesso absoluto, surge uma escuridão que se desencadeia dentro dele.

O bem superará o mal – ou Morbius sucumbirá aos seus novos e misteriosos desejos?

Kimi

Durante a pandemia, em Seattle, uma trabalhadora agorafóbica de tecnologia descobre evidências de um crime violento ao revisar um fluxo de dados e encontra resistência e burocracia ao tentar denunciá-lo à sua empresa.

Para se envolver, ela percebe que deve enfrentar seu maior medo ao sair de seu apartamento e explorar as ruas da cidade, que ficam cheias de manifestantes depois que o conselho municipal aprova uma lei que restringe os movimentos da população de rua.