Muito mais que The Rock: Outros astros que aparecem em Fortnite

Fortnite é conhecido por suas diversas colaborações, crossovers, com outras franquias famosas. Além disso, diversos famosos já ganharam skins nos games, seja por conta de algum personagem, como é o caso de Dwayne Johnson, o The Rock, ou por simplesmente serem famosos, como Neymar Jr e Ariana Grande.

Assim sendo, separamos algumas dessas colaborações, que envolvem personagens da Marvel, DC, Duna e muito mais.

Vale apontar que todas as colaborações de Fortnite não estão aqui, simplesmente selecionamos algumas delas, além da já citada de Dwayne Johnson como o Fundação.

Keanu Reeves

Não poderíamos começar com outro, Keanu Reeves. Fortnite ganhou uma colaboração com John Wick na nona temporada do game, com isso o ator ganhou sua própria skin no game.

Recentemente, muitos fãs esperavam que skins de Matrix fossem lançadas, mas isso acabou não acontecendo. Somente emotes foram parar no jogo.

Astros de Star Wars

Atores e atrizes de Star Wars também não ficaram de fora. Temuera Morrison, Pedro Pascal, Adam Driver, Keri Russell Daisy Ridley e John Boyega todos estão no jogo como, respectivamente, Boba Fett, Mandaloriano, Kylo Ren, Zorii Bliss, Rey e Finn.

Tecnicamente os rostos dos quatro primeiros acima não aparecem, mas eles são os únicos atores a viverem esses personagens, então consideramos eles como parte do game.

Tom Holland e Zendaya

Zendaya é a única atriz a ter duas skins de personagens distintos em Fortnite: Chani e MJ, de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa. Por sinal, Timothée Chalamet também aparece como parte das skins de Duna.

Já Tom Holland aparece com os uniformes de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa e o rosto dele pode aparecer com ou sem a máscara.

Outros personagens da Marvel, como a Viúva Negra, Capitão América, Thanos, Gamora, Senhor das Estrelas, Groot e mais, aparecem, mas são visuais dos quadrinhos e não dos filmes.

Jason Momoa, Margot Robbie e outros astros da DC

Jason Momoa aparece como o Aquaman em Fortnite, em uma das colaborações da DC com o game da Epic. Também vemos o Arraia-Negra de Yahya Abdul-Mateen II, embora o rosto dele não apareça.

Além dele, Margot Robbie, como a Arlequina, também está no jogo, por conta da colaboração com Aves de Rapina.

Ariana Grande e outros musicistas

Não somente atrizes e atores fazem parte de Fortnite. Diversos musicistas também foram acrescentados como skins do game.

Esses são: Ariana Grande, Marshmello, Major Lazer, Travis Scott, Ariana Grande e J Balvin.

Neymar e outros atletas

Há também um brasileiro como skin em Fortnite! Bastante popular no Brasil e Europa, Neymar Jr. conta com sua própria skin no game da Epic.

Além dele, outros atletas também estão no battle royale, como Harry Kane, Marco Reus e LeBron James.

Astros de The Walking Dead

Ao todo há três skins de The Walking Dead em Fortnite: Norman Reedus como Daryl, Danai Gurira como Michonne e Andrew Lincoln como Rick Grimes.

Quem sabe, teremos sorte de ganhar mais uma colaboração com Jeffrey Dean Morgan como Negan. Mas nada foi informado sobre esse assunto.