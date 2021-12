Os atores de Casa Gucci comparados com seus personagens na vida real

Estrelado por Lady Gaga, Casa Gucci é baseado em fatos reais. Com isso, comparamos como os atores do filme de Ridley Scott ficaram em relação aos personagens na vida real.

O filme traz como principal acontecimento o assassinato de Maurizio Gucci. O herdeiro da marca de luxo teve a morte encomendada pela ex-esposa, Patrizia Reggiani.

Casa Gucci chega aos cinemas tendo como base o livro Casa Gucci: Uma História de Glamour, Ganância, Loucura e Morte, de Sara Gay Forden. Além desse caso chocante, a obra ainda cobre a história da Gucci, até o momento que a família perde o controle da empresa.

Confira abaixo o comparativo entre o elenco de Casa Gucci e os personagens, que existiram na vida real.

Lady Gaga – Patrizia Reggiani

Lady Gaga vive Patrizia Reggiani durante as três décadas que Casa Gucci conta. Casando jovem com Maurizio, a ex do herdeiro da marca termina conhecida pela imprensa italiana como a Viúva Negra.

Adam Driver – Maurizio Gucci

Neto de Guccio, Maurizio brigou pelo controle da Gucci durante a vida dele. No fim, o que não é spoiler, foi assassinado em 1995. No filme, é interpretado por Adam Driver, de Star Wars.

Al Pacino – Aldo Gucci

O veterano astro Al Pacino vive um dos mais famosos presidentes da Gucci, Aldo. O empresário é um dos filhos do fundador da marca Guccio Gucci e tio de Maurizio. Aldo comandou a marca para uma expansão mundial.

Jared Leto – Paolo Gucci

Jared Leto passa por uma transformação com maquiagem para ser Paolo em Casa Gucci. Na vida real, o personagem dele foi filho de Aldo e primo de Maurizio, que também brigou pelo controle da empresa e pela possibilidade de usar o sobrenome em marca própria.

Jeremy Irons – Rodolfo Gucci

Rodolfo era também um dos filhos de Guccio e pai de Maurizio. Após ser ator, se focou em trabalhar na marca com Aldo. No longa é interpretado por Jeremy Irons, de No Topo do Poder e Watchmen.

Camille Cottin – Paola Franchi

Após se separar de Patrizia, a personagem de Lady Gaga, Maurizio teve um relacionamento com Paola Franchi até o ano da sua morte. Camille Cottin, de Killing Eve, fica com o papel no filme.

Salma Hayek – Pina Auriemma

A atriz Salma Hayek esteve em Eternos da Marvel, e depois apareceu em Casa Gucci como Pina. A personagem é uma vidente que se torna amiga de Patrizia e tem ligação com a morte de Maurizio.

Casa Gucci está disponível no cinema.