Os lançamentos da Netflix nesta semana (20 a 26 de dezembro)

A semana de Natal na Netflix tem lançamentos diversos. A atenção dos assinantes promete ficar dividida entre os dias 20 e 26 de dezembro.

Os fãs de séries espanholas podem conferir mais dois episódios de Histórias Breves 2, de Elite. Ao mesmo tempo, Emily em Paris volta com a segunda temporada.

A série não é a única de sucesso a retornar. Mãe Só Tem Duas também chega na plataforma com novos capítulos nesta semana.

Entre os filmes, há novas opções com dois destaques. O primeiro é o longa de grande orçamento da Netflix Não Olhe Para Cima. O título é simplesmente estrelado por Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence.

A outra grande estreia é Lulli. A produção é mais uma comédia romântica da Netflix estrelada por Larissa Manoela.

Confira abaixo os lançamentos da Netflix entre 20 e 26 de dezembro.

Elite Histórias Breves: Samuel Omar – 20 de dezembro

Quando Samuel é ameaçado de despejo da casa de sua infância, Omar faz uma proposta tentadora para conseguir dinheiro.

Predadores Assassinos – 20 de dezembro

Ao tentar salvar o pai durante um furacão, uma mulher fica presa no porão inundado de sua casa à mercê de uma ameaça mortal que ronda as águas.

Natal, mas Pouco – 21 de dezembro

Uma viagem para a praia vira uma loucura depois que Servando e Alicia, a obstinada tia de Alma, começam a competir para controlar o Natal.

Segunda Guerra em Cores: Caminho Para Vitória – 22 de dezembro

Imagens históricas e comentários de especialistas trazem mais detalhes sobre os principais personagens e os momentos decisivos da Segunda Guerra.

Velozes & Furiosos: Hobbs & Shaw – 22 de dezembro

O agente americano Luke Hobbs chega à Inglaterra para deter uma ameaça biológica mortal. Para isso, ele precisa unir forças com seu maior adversário, o mercenário Deckard Shaw.

Emily em Paris: Temporada 2 – 22 de dezembro

Mais diversão. Mais moda. E mais desafios. Paris parece cada vez mais aconchegante, mas as consequências de uma noite de paixão podem tirar Emily do eixo rapidinho.

Jim Gaffigan: O Rei da Comédia – 22 de dezembro

O ícone da comédia Jim Gaffigan reflete sobre a confusão que foi 2021, opina sobre fanfarras, bilionários no espaço e muito mais.

Badanamu Pop – 22 de dezembro

Brinque, pule e dance com os personagens desta série repleta de músicas educativas e divertidas.

Elite Histórias Breves: Patrick – 23 de dezembro

A viagem de Patrick para uma cabana na floresta no fim do ano tem consequências inesperadas e significativas.

O Mar da Tranquilidade (Temporada 1) – 24 dezembro

Em uma missão perigosa na Lua, exploradores espaciais tentam recuperar amostras em uma estação de pesquisa abandonada e repleta de segredos.

Super Murali – 24 de dezembro

Um alfaiate ganha poderes especiais após ser atingido por um raio, mas deve derrotar um inimigo inesperado para se tornar o super-herói que a cidade precisa.

Stand By Me Doraemon 2 – 24 de dezembro

Nobita vai para o futuro mostrar a noiva para a querida avó. Só que, adulto, ele foge do próprio casamento. Será possível ser um bom marido para Shizuka? O primeiro filme da série também chega dia 24.

Nosso Eterno Verão – 24 de dezembro

Anos após filmarem um documentário viral na escola, dois ex-amantes voltam para a frente das câmeras e para a vida um do outro.

Não Olhe Para Cima – 24 de dezembro

Dois astrônomos (Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence) descobrem um cometa mortal em rota de colisão com a Terra e precisam fazer com que a humanidade se preocupe com isso.

Tudo Menos Natal – 24 de dezembro

Um conto de Natal, uma comédia romântica e a história de um homem de trinta e poucos anos que aprende a se deixar levar pelo espírito natalino muito a contragosto.

Mãe Só Tem Duas (Temporada 2) – 24 de dezembro

Ana e Mariana estabeleceram um forte vínculo entre elas e os bebês, mas após o final de temporada bombástico decidiram seguir caminhos diferentes ― que trarão reencontros, novos amores e oportunidades de carreira que prometem mudar a dinâmica de suas vidas.

Victoria e Mistério – 24 de dezembro

Após a morte da mãe, uma garota e seu pai se mudam para o interior, onde um amigo especial a ajuda a reencontrar a alegria de viver. Inspirado em uma história real.

25 de dezembro

Por enquanto, não há nada para data na Netflix.

Lulli – 26 de dezembro

Larissa Manoela é uma estudante de medicina que, após tomar um choque em uma máquina de ressonância magnética, começa a ouvir os pensamentos das pessoas.

Lembrando que a Netflix pode alterar os dias de lançamento.