Os lançamentos da Netflix nesta semana (27 de dezembro a 2 de janeiro)

O ano de 2021 chega ao fim, mas a Netflix não diminui o ritmo. De 27 de dezembro a 2 de janeiro, a plataforma traz destaques para os assinantes.

O grande destaque fica para Cobra Kai. A série de Karatê Kid chega com a quarta temporada para encerrar o ano em grande estilo.

No mesmo dia, o serviço estreia A Filha Perdida. O aclamado filme tem Olivia Colman, de The Crown, e Dakota Johnson, de 50 Tons de Cinza, no elenco.

Depois, o 2021 da Netflix começa com o terror Um Lugar Silencioso. É uma boa oportunidade para os assinantes conhecerem o longa de sucesso.

Confira abaixo as estreias da Netflix entre 27 de dezembro e 2 de janeiro.

Neruda – 27 de dezembro

Quando um policial chileno se compromete a encontrar e capturar o poeta esquerdista Pablo Neruda, começa uma caçada frenética que coloca seus instintos à prova.

Intervenção – 27 de dezembro

Uma jovem idealista passa a integrar uma unidade da Polícia Pacificadora e se depara com a instabilidade da vida nas favelas do Rio.

Death to 2021 – 27 de dezembro

Esta retrospectiva de comédia combina filmagens e quadros de humor para relembrar os piores momentos — e aquele um segundo ou outro de alegria — que vivemos em 2021.

Festa de Palavras: Brincando com Números – 28 de dezembro

Aprenda a contar, comparar formas e encontrar padrões com Franny, Bailey, Kip, Lulu e Tilly, adoráveis filhotinhos que usam matemática e música para resolver problemas.

Passagem para o Futuro – 28 de dezembro

No ano de 2025, um cientista volta à vida após passar décadas congelado. Agora, ele precisar retornar a 1995 para encontrar a irmã adotiva.

Sem Rodeios com Alejandra Azcárate – 28 de dezembro

Nesta mistura de stand-up e talk show, a atriz e comediante colombiana Alejandra Azcárate arranca gargalhadas do público e provoca reflexões sobre idade, amor e sexo.

The Standups – 29 de dezembro

Os mais novos nomes da comédia tomam o palco em Los Angeles em um especial com muita malícia, casos hilários e confissões constrangedoras.

Café com Aroma de Mulher – 29 de dezembro

Este remake da novela clássica de 1994 conta a história de amor entre a apanhadora de café Gaviota e Sebastián, herdeiro da aristocracia cafeeira.

Gente Ansiosa – 29 de dezembro

Um assaltante de banco fracassado se tranca em um apartamento com um corretor de imóveis, dois viciados em decoração, uma grávida, um milionário suicida e um coelho.

Cena do Crime – O Assassino da Times Square – 29 de dezembro

Uma nova parte da série documental sobre crimes contemporâneos que têm relações arrepiantes com locais historicamente assombrados.

Tokyo Chaotic – 30 de dezembro

Este documentário acompanha Daiki Tsuneta, o líder a banda King Gnu, enquanto ele trabalha no álbum Millennium Parada e na criação da música 2992.

Light the Night (Parte 2) – 30 de dezembro

Numa famosa boate japonesa na Taipei dos anos 1980, as moças que trabalham no local vivem o amor e as dificuldades da vida.

Kitz – 30 de dezembro

Buscando vingança contra a garota que considera responsável pela morte do irmão, uma garçonete se infiltra no reluzente mundo das adolescentes ricas.

Hilda e o Rei da Montanha – 30 de dezembro

De repente, Hilda acorda no corpo de uma troll. Agora, ela precisa de inteligência e coragem para voltar para casa, recuperar a forma humana e salvar a cidade.

A Filha Perdida – 31 de dezembro

As férias pacatas de uma mulher à beira-mar mudam de rumo depois que sua obsessão por uma jovem mãe hospedada nas proximidades traz à tona antigas lembranças. Com Olivia Colman.

Cobra Kai: Temporada 4 – 31 de dezembro

Décadas depois da competição que mudou suas vidas, a rivalidade entre Johnny e Daniel está de volta nesta continuação da trilogia Karatê Kid.

Queer Eye: Temporada 6 – 31 de dezembro

O reality vencedor do Emmy volta para a sexta temporada.

Fique Comigo – 31 de dezembro

Um novo mistério de Harlan Coben, que mistura muitas intrigas, dramas novelescos e segredos de arrepiar.

Um Lugar Silencioso – 1 de janeiro

Isolada do mundo, uma família precisa viver em completo silêncio, já que qualquer barulho pode atrair criaturas alienígenas assustadoras. Um filme de John Krasinski com Emily Blunt, John Krasinski, Millicent Simmonds e Noah Jupe.

Power Rangers: Dino Fúria – Temporada 1 – 1 de janeiro

Com a força pré-histórica dos dinossauros, a nova equipe de Power Rangers precisa enfrentar o exército de criaturas alienígenas que está atacando a Terra.

Papai Poderoso 2: Tudo ou Nada – 1 de janeiro

A família Beecroft está louca para gastar a herança do patriarca, mas tem uma certa alguém que não vai deixar isso acontecer.

Memória de um Crime – 2 de janeiro

Um paciente com amnésia sai do hospital psiquiátrico e recebe uma droga experimental para tentar recuperar o dinheiro de um grande roubo. Um filme de Brian A. Miller com Sylvester Stallone, Matthew Modine, Ryan Guzman, Christopher McDonald.

Lembrando que a Netflix pode alterar as datas de lançamento.